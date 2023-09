A Magyar Marketing Szövetség Országos Városmarketing Díj pályázatán immár hagyományosan indul évről évre Lébény, ahonnan több díjat is elhoztak már. A budapesti Várkert Bazárban a napokban tartott ünnepségen ismételten szépen szerepelt a vármegye legifjabb városa.

– Idén a Magyar Marketing Szövetség Országos Városmarketing Díj pályázatára a Lébény 10 – vidék a városban programsorozatunkkal neveztünk be, két kategóriában. A marketingstratégiai, márka- és identitásépítési, arculati program mellett a rendezvény kategóriában is sikerült Városmarketing Gyémánt Díjat átvennünk. Az igazi nagy meglepetést az jelentette, hogy a Közösségépítő Marketing 2023 különdíjat is kiérdemeltük pályázatunk révén. Az ország legnagyobb városai indultak a megmérettetésen, amelyek jóval nagyobb összegből tudnak programokat megvalósítani. Nekünk sikerült bizonyítani, hogy nem annyira a pénz, hanem a kreatív munka a fontosabb, hogy a sikerhez jó ötletek, egy jó csapat szükséges – emelte ki érdeklődésünkre Pomsár-Bimbó Brigitta polgármesteri referens.

A Lébény 10 – vidék a városban című rendezvénysorozat a várossá alakulás tizedik évfordulójához kapcsolódik, hónapról hónapra programokkal, melyekbe a helyieket aktívan bevonják. Az akció zárásaként díjazni fogják a legaktívabb családokat.

– Van egy belső világunk, ahol élünk, dolgozunk, programokat szervezünk. Az, hogy a Magyar Marketing Szövetség szakemberei ezekre azt mondják, hogy jók, a munkánk elismerése, annak minősítése. Hogy évről évre indulunk az Országos Városmarketing Díj pályázaton sikerrel, szemléletet is formál, egyfajta tanulási folyamat, de egy kapaszkodó, igazodási vonal is egy független szakértői csoporttól – vélekedett Kovács Gábor lébényi polgármester.