Közösségi médiás posztjában azt írta, mivel trópusi országban tartózkodott, hiába szeretett volna, öt évig nem adhatott vért. De tavasszal feleségével kaptak egy üzenetet a vérellátótól, hogy ha készek elvégezni egy speciális maláriaszűrést, akkor visszakerülhetnek a rendszerbe. Így kaptak újra zöld lámpát.

Arról, hogy miért jelent számára sokat így ünnepelni a negyvenhetedik születésnapját, lapunk kérdésére elmondta: édesanyja ikerterhes volt nővérével és vele, ám ezt csak az anyai szív sejtette, az akkori képalkotó diagnosztika még nem tudta sem igazolni, sem cáfolni. Azonban a kórházban édesanyja sok vért vesztett nővére születését követően, de még Balázsé előtt. – Akkor még nem volt olyan ultrahang, ezért nem voltak biztosak abban, hogy ketten vagyunk, egészen a szülőszobáig. Azt idézte fel anyukám, hogy a nővérem születését követően kiabált a főorvos után a nővér, és sok vért kapott... Lehet ebben valami genetikai hajlam is, mert a családban más is nagy vérveszteséggel szült. Édesapám is adott akkor például, hogy túléljük. Azután mindkét szülőm rendszeres véradó lett. Anya évtizedeken keresztül szervezte is Vasegerszegen, ahol felnőttünk. Én is vártam, hogy 18 éves lehessek, hogy vissza tudjak adni valamit abból, amit 47 éve ott kaptam.

Az életét végigkísérte a vér­adás, előbb az ELTE-n, majd az evangélikus teológián, a soproni Líceumban, ahol iskola­lelkész volt, később Harkán. A vér számára az élet szimbóluma maradt.

– Amikor Radnóti született, az ő életével az édesanyja és az ikertestvére meghalt a szülésben, és én mindig hálás voltam, hogy nem ezt a sorsot, nem ezt az életet kaptam az Istentől. Ez azt mutatta nekem, hogy akkor tényleg van dolgom ebben a világban!