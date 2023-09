A világszerte ismert Pannonhalmi Bencés Főapátságot 1996-ban, alapításának 1000. évfordulóján II. János Pál pápa is felkereste. A millennium alkalmával az UNESCO a világ kulturális örökségének részévé nyilvánította a Pannonhalmi Főapátságot és természeti környezetét, ezért a hungarikumtörvény megszületésekor azonnal hungarikum is lett. Falai között ma is a Nursiai Szent Benedek Regulájának szellemiségét követő szerzetesrend él és működik az „Ora et labora et lege”, azaz „Imádkozzál, dolgozzál és olvass” elveknek megfelelően. „A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be” – írta egy helyütt Hortobágyi T. Cirill főapát. Ezt a világot sokan szeretnék felfedezni, így népszerű kirándulási célpont ma már a főapátság, példát mutatva a fenntartható fejlődés szinte minden területén.

A felújított nagycenki Széchenyi-kastély.

Ugyancsak világörökségi helyszínként lett hungarikum a Fertő tó magyar–osztrák oldali területének természeti és kultúrtörténeti értékei. Közép-Európa harmadik legnagyobb tavának páratlan növény- és állatvilága egyre több látogatót vonz. A Fertő–Hanság Nemzeti Park része a Hanság, amit a köznyelvben Hanynak hívnak. A megyerikumok közé került Hanyi Istók legendája, amely már a XVIII. században ismert volt. A legendás, talált gyermek története szájhagyomány útján tovább élt, ma már fesztivált is szerveznek köré. Kapuvár nemcsak a váráról híres, hanem a böllérmájról is, ami köré szintén jelentős fesztivált szerveztek. A régi hiedelemvilág sok helyen megjelenik a települések kincsei között. A helyi történetekre épül a vörös barátok mondája. A vármegye több településén ismerik és még ma is őrzik a vörös barátok, azaz templomos lovagok mondáját. A legtöbb helyen hajdani várukra, alagútjaikra, illetve elrejtett kincseikre emlékeznek. A vörös barátok mondája a vármegye történeti mondái közül a leggyakoribb, sok vármegyei településen ma is él Győrújbaráttól Sokorópátkáig. Az ezt az örökséget őrző önkormányzatok összefogtak és megalakították a Vörös Barátok Településeinek Hagyományőrző Szövetségét. Ma már több százan borzongják végig éjszakai túráikat. Élővé tették a legendát, közösségi esemény lett belőle.

Jelentős megyerikum gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka. Az egész Kárpát-medencében, sőt, még azon is túl fellelhetőek tevékenységének eredményei és bizonyítékai. Kétségtelen, hogy ezek között Nagycenk különlegesen fontos helyet tölt be, mert többek között itt, a mauzóleumban található legfontosabb ereklyéje, a földi maradványai, illetve az életét, műveit és munkálkodásának dokumentumait állandó kiállítás keretében bemutató Széchenyi-kastély. Széchenyi István szellemi hagyatéka hungarikum is. Nagycenk temetője is megyerikum, a Széchenyi hársfasor pedig kiemelkedő nemzeti értékünk.

Hosszú évek munkájának köszönhetően visszatért a víz a Szigetközbe.

A Szigetköz természeti értékei is a vármegyei értéktárba kerültek. – Az ártéri ágrendszer, a Mosoni-Duna melletti galériaerdők egyedi flórájának, faunájának megnőtt a turisztikai és bio­lógiai értéke. Azt gondolhatnánk, hogy ez mindig így volt, de nem. Az az állapot, amit ma látunk, sok ember átgondolt munkájának eredménye. Ma már ez egy teljesen mesterséges rendszer. Amikor 1992-ben a Nagy-Dunát elterelték, az ártéri ágak nagy része teljesen száraz volt – idézte fel dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark elnöke a múltat. – 1995-től elindult egy munka, ami a mai napig tart. Először a Felső-Szigetközben teltek meg élettel az ágak, újra víz lett bennük, majd a középső Szigetközben is. Ezzel párhuzamosan a mentett oldali vízpótló rendszer is szép lassan megújult, majd utoljára az Alsó-Szigetköz rehabilitációja is megtörtént. Beerdősült, mintha évszázadok óta így lenne. Sok áldozat és munka van abban, hogy a Szigetköz Közép-Európa »bezzegszigetvilága« lett. Ásványráró környékén van egy emlékmű, amely a Duna-szabályozás áldozatainak állít emléket. Azt is természetesnek vesszük, hogy mindig rendelkezésünkre áll finom, friss ivóvíz. Jó lenne, ha ez így maradna. A Szigetköz és a Csallóköz egész Közép-Európa egyik legértékesebb ivóvízbázisa. Nagyon tiszta, több száz éve a földben lévő víz található itt, de nem ásványvíz, így korlátlan mennyiségben fogyasztható. Magyarország egyik legnagyobb kincse ez az ivóvízbázis – szögezte le az elnök.