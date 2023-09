A résztvevők próbára tehetik fenntarthatósági műveltségüket a Zöld Szerencsekerékkel is. Tíz fiatalokkal foglalkozó országos és helyi civil szervezet interaktív standokon mutatkozik be. Ezen a napon mindent megtalálhatnak a fiatalok, ami érdekli őket: ingyenes európai utazás és az Erasmus program lehetőségei, modern játékok, ground golf, zenélés, közösségi aktivitások. A színpadi beszélgetésekben a közösségi (social) média helyes használata, a mesterséges intelligencia és az ego is téma lesz.

A 10 órakor kezdődő esemény egyik izgalmas részeként az Energiaügyi Minisztérium karbonsemlegesség-vizsgáló autóbusza is bemutatkozik. Mindenki megmérheti az ökolábnyomát, hallhatnak a levegő tisztaságáról, a szelektív hulladékgyűjtésről.

Ezenkívül tíz szervezet, köztük az alábbiak várják a fiatalokat: Tempus Közalapítvány/Erasmus program, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Tanácsa (GYIÖT), Kuny Domokos Múzeum, Peron Tehetségközpont, Tavidök: a város diákönkormányzata, Tatabánya diákönkormányzata, Te Vagy Ön- magad Legjobb Verziója Egyesület, ÁHI Jóga Egyesület, DOCK Közösségi Központ, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság.

A diáknapon kipróbálhatnak játékokat, pályázati és önkéntes lehetőségekkel ismerkedhetnek. Nincs tabu, kérdezni lehet!