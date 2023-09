Pappné Kett Adrienn polgármester lapunknak elmondta, a mostani átadó egy kétütemes terv első felének a megünneplése. – Agglomerációs településként Győrladaméron is örömteli, hogy nő a gyermekszám, de ehhez igazítani kell a tantermeket. Ideiglenesen már az aulát is tanteremmé kellett alakítani. A Magyar Falu Programnál pályázott a tankerület, aminek hála most az első új épületrészt adtuk át.