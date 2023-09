- Az apa-fia páros szereti az embereket, érdeklődők, a gondozókkal is jól kijönnek. A lombkoronán élnek, monogámok, egy életre választanak maguknak párt. Mivel magasan, sűrű növényzetben élnek, rossz a látásuk, ezért hangokkal kommunikálnak egymással. Reggelente és esténként is énekkel örvendeztetik meg a látogatókat - tette hozzá Gyömörei Kitti.

Az állatápoló azt is elárulta, hogy több vicces és emlékezetes történet is fűződik Gyurcihoz: az egyik legkedveltebb, amikor a fa tetejére mászott és onnan figyelte a szomszédban zajló meccset. - Alig lehetett leimádkozni, meg kellett várni a meccs végét - mondta. Mivel félnek a víztől, így a szigetüket is vízzel ölelték körbe. Soha nem mennek bele. Főleg zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanak, de szinte mindent megesznek, főtt húst és tojást is szoktak kapni.

- Gyurcival a fővárosban mamája rosszul bánt, és az akkor ott állatorvosként dolgozó dr. Andréka György (állatkert igazgatója) hozta Győrbe és anyatejjel etette. Cserébe két banánt és narancsot adott a majom-mamának. A győri gibbon megjárta a Friderikusz-showt is, „Fridi” másod-keresztapja lett. Így lett a majom teljes neve: Andréka (Friderikusz) Gyurci - tudtuk meg Kittitől, aki azt is elmondta, hogy a bóbitás gibbonok veszélyeztetett faj, főleg az erdőírtások és pusztulások miatt.

A szülinap kapcsán szombaton 10.40 kor a látogatókkal együtt ismét meglepik Gyurcit, így aki nem akar lemaradni a tortáról, legyen ott a gibbonszigeten.