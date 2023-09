Élénk földművelő élet jellemzi Sopronhorpácsot, ahol a sok gazda mellett élnek olyanok is, akik csak a saját otthoni munkáikat is traktorral végzik. Ez ösztönözte a ma már hagyományosnak mondható traktoros nap megszervezését, amit az alföldi Csólyospálos település is inspirált, akikkel a település jó kapcsolatot ápol a tűzoltóságok révén. Sopronhorpács vezetői az alföldi rendezvények mintáján hozták el a rendezvényt a térségünkbe.

Idén a traktoros napot szeptember 9-én, szombaton rendezik meg a sopronhorpácsi futballpályán. A traktorosoknak a regisztráció 8 órakor kezdődik, amit 9 órától felvonulás és versenyek követnek. Az eredményhirdetés 12 órakor lesz, majd 12.30-től közös ebédre várják a jelenlévőket. A délután hátralévő részében Herczeg Balázs "Mókusnak" lesz motoros bemutatója, később pedig zenés mulatozás lesz Drazsé Music közleműködésével. A GSD Agrárprodikt Kft. jóvoltából készülnek a kisebbeknek is szórakozási lehetőséggel, lesz traktorozás, hordó vonatozás és légvár.