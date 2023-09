A 2023/2024-es tanévre eddig országosan közel 1500, ebből Győr-Moson-Sopron vármegyében 35 oktatási intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez. E hónap végéig várják még a szakemberek a további jelentkezéseket. A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben. Ilyen például a hála és az optimizmus gyakorlása, a megbocsátás és az apró örömök élvezete.

A Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 2018-ban kapcsolódott be a Boldog Iskola Programba. – 2019-ben iskolánk több oktatója is részt vett a Jobb Veled a Világ Alapítvány továbbképzésén – mondta el Bertháné Hári Gabriella igazgató.

– A cél az volt, hogy még hatékonyabban segíthessünk a diákjainknak érzelmi intelligenciájuk fejlesztésében – folytatta Bertháné Hári Gabriella igazgató. – Az osztályfőnöki órákon addig is igyekeztünk segíteni azt, hogy a diákok jobban megismerjék önmagukat, de itt még több módszert sajátítottunk el. Ezekkel a módszerekkel elértük, hogy a tanulók is élvezik ezeket az órákat, mert csoportokban dolgoznak, játékos feladatokat oldanak meg, jobban megismerik a társaikat, útmutatót kapnak a későbbi életükhöz is. A mai fiatalok egy részének az a legfőbb baja, hogy nincsenek céljaik. Ezek az órák abban is segítenek, hogy merjék megfogalmazni a céljaikat és higgyenek abban, hogy ezek megvalósíthatóak. Emellett az is nagyon jó, hogy a tanárok a megismert módszereket már nemcsak az osztályfőnöki órákon tudják alkalmazni, hanem becsempészik más tanórákra is. Hiszünk abban, hogy a boldogságórák segítségével boldogabb generációkat tudunk nevelni.

A gyerekek nagyon várják a boldogságóra-foglalkozásokat a Győrújbaráti Pitypang Óvodában. Fotó: Csapó Balázs

A Győrújbaráti Pitypang Óvoda 2020-ban csatlakozott a programhoz. Tavaly pedig az óvodai alapítványnak köszönhetően minden dolgozójuk a boldogságórához kapcsolódó továbbképzésen vehetett részt.

– A hónapról hónapra változó témák segítenek a gyerekeknek megnyílni. Főleg azokon a gyerekeken látszik ennek a jótékony hatása, akik már 2–3 éve velünk vannak – mondta el Mészárosné Kovács Eleonóra és Juhász Veronika óvodapedagógus. – Az ilyen alkalmakkor lehetőség van az apróbb problémák vagy sérelmek feltárására. Ha pedig valaki nem szeretne beszélni valamiről, akár le is rajzolhatja, ezzel megalapozva a lelki egészséggel kapcsolatos tudatosságot.

Mészárosné Kovács Eleonóra és Juhász Veronika azt is hozzátette, hogy pedagógusként is igazi feltöltődés ez a program, mivel egész más megvilágításba helyezi a foglalkozásokat. Ráadásul a havi témák az aktuális ünnepekhez is jól kapcsolhatók.

– Iskolánkban évek óta tartunk boldogságórákat. Több tanulócsoport is bekapcsolódott a programba. A tevékeny munkának köszönhetően el- nyertük az előző tanévben is a Boldog Iskola címet – tudtuk meg Nagy Zoltántól, a mosonmagyaróvári Éltes-iskola intéz- ményvezetőjétől. Hozzátette:

Direkt módon az osztályfőnöki óra keretein belül foglalkozunk az adott hónap témáival. De koncentrikusan megjelenik egyéb tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben is. Így a megküzdési stratégiák témakörben nyugipárnát készítettünk az életvitelórán vagy plakátot informatikaórán.

A speciális oktatási intézmény tanulói nagyon aktívak ezeken az órákon, motiválja őket a sok játékos, cselekedtető feladat. Indirekt módon ismerkednek meg, sajátítják el és gyakorolják az elvont fogalmakat, mint a hála, a megküzdés, az optimizmus.

– A módszernek köszönhetően tanítványaink jobban kezelik a stresszhelyzeteket, jobban kötődnek egymáshoz, zökkenőmentesebb az együttműködés, a kooperáció. Az elő- ző tanévben iskolánk egyik csoportja októberben elnyerte a hónap csoportja megtisztelő címet – fejtette ki a Boldogságóra Program koordinátora a mosonmagyaróvári intézményben, Sághi Eszter gyógypedagógus, mesterpedagógus, osztályfőnök, megjegyezve, hogy idén is örömmel kapcsolódnak a programhoz.