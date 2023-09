- Jól esik, hogy egykori hallgatóként meghívtak minket a Soproni Egyetemi Napokra, ahol számtalan ismerősünknek zenélhettünk. Az első napon léptünk fel, ahol egy másfél órás felvezetést tartottunk kedvcsinálóként, majd az estét is mi zártunk. Fantasztikus hangulatban telt, és jól éreztük magunkat a színpadon. Alapvetően Egyetemi Keddeken szoktunk fellépni, de koncerteztünk már a balekhéten és nagyobb egyetemi rendezvényeken is. Azonban a mostani fellépésünk más, mint a többi, ugyanis ezt egy záróeseményként tartjuk számon, hiszen befejezzük a hétről-hétre való zenélést - kezdett bele Haluska Máté, az Octozis duó egyik tagja. Hozzátette, a búcsúkoncertet rossz volt átélnie, hiszen számára a zenélés egy hobbi, de még annál is több, hiszen örömmel és szeretettel tölti az el, hogy a barátai előtt zenélhet.

- Azt sem szabad elfelejteni, hogy az utóbbi öt vagy hat év, amióta tagjai vagyunk az egyetemi közösségnek az egész életünket kitöltötte. Itt szocializálódottunk, nagyon szoros barátságok és emberi kötelékek alakultak ki ez idő alatt. A mostani fellépésünkre záró akkordként tekintünk, de meg kellett hoznunk ezt a döntést. Mindannyian egy olyan életszakaszba értünk, ahol a munka, az önellátás és a karrier került fókuszba, ami nehezen összeegyeztethető azzal, hogy hajnalig zenéljünk és másnap dolgozzunk - fűzte hozzá Lencz Máté, a duó másik tagja. - A Soproni Egyetem campusának színpadán élmény volt fellépni, hiszen a tavalyi buli is nagyon jól sikerült! Akkor kicsit szkeptikus voltam, hiszen zenéltünk már hasonló rendezvényeken, ami csalódás volt. Ennek ellenére a soproni buli fantasztikusan sikerült, és úgy gondolom, hogy a szervezők magasra rakták a mércét. A korábbi évhez hasonlóan most is profi volt a helyszín elosztása és a hangtechnika is, ráadásul mindez idén még bővült is. Szerintem, ha ez így megy tovább, ebből még egy nagyon nagy fesztivál is kisülhet - mondta a DJ.

Az Octozis tagjai, Haluska Máté és Lencz Máté egyébként három éve zenélnek együtt hivatalos formációként. Mint mondják, a zenéjükkel a közönség igényeit szeretnénk kielégíteni és azt játsszák, ami az egyetemistáknak leginkább tetszik. - Nyilván meg van a sajátos stílusunk, és inkább elektronikus zenében mozgunk, de néha egyéb műfajokkal is színesítjük a produkciót - mondták. Hozzátették, azért a közönség zenei ízlésének kielégítésre is vannak határaik, és nem játszanak le bármit, mint például a mulatós zenéket.

Mindkét napon a Gaszto Arénában a Central Palace DJ-i teremtik meg a hangulatot. A Soproni Egyetemi Napokon ma fellép Manuel, aki a hetekben debütált a Voice című műsorban. Sokak kívánságára pedig érkezik Beton.Hofi, aki kétségtelenül a jelen egyik legkarakteresebb stílusú és legnépszerűbb magyar előadója.