Csengei Péter, Kovács Imre, Stergerits Ferenc és Halász Péter volt a vendégünk, akik évről évre őrültebbnél őrültebb feladatokat találnak ki a versenyzőknek. Ki sem találnák, honnan jött a verseny szervezésének ötlete...Egy tehetségkutató műsort látva, hallva gondolták miért ne szervezhetnének a térségben is paraszt Forma1-ként is aposztrofált gyorsasági és ügyességi futamokat.

Hallgassa meg!

Mivel a helyi fogathajtó verseny szünetében nagy sikert arattak az első rövid bemutatójukkal, nem volt kérdés, hogy megversenyeztessék a környékbeli rotakapa tulajdonosokat. Rengetegen melléjük álltak és támogatták a nem mindennapi kezdeményezést, mára már az ország legjobb rotációskapa versenyzői is részt vesznek a lébényi kupákon.

- Nagy örömünkre csatlakozott hozzánk a Szigetközi Szatyor Vásár Balogh Zoltánnal. Ami még meglepő volt, hogy már az első verseny is várakozáson felüli eredményt hozott. Több mint kétezer látogatót számoltunk már tavaly is - emelte ki Kovács Imre a szervező csapat tagja.

A lébényi rotációskapa verseny szervezői, ha már ellátogattak szerkesztőségünkben, nem hagyták otthon a versenygépüket sem - videó

Az országban több hasonló rotációskapa versenyt is szerveznek, azonban a térségben és Győr-Moson-Sopronban ez az egyetlen.

A féktelen száguldáson évről évre egyre többen szeretnének részt venni, idén egy nap alatt betelt a nevezési lista. Az időmérők miatt 40 főnél nem tudnak többen rajthoz állni, pedig a szervező csapat szerint ennek többszöröse rotációskapa tulajdonos.

Mint megtudtuk nem csak a férfiak, hanem a hölgyek is a versenygépek szerelmesei. Idén először indul megyei női versenyző is, valamint külön kategóriát indítottak a gyerekeknek is, akikre külön odafigyelnek majd a szombati rendezvényen.

- Tovább kell adni ezt az őrületet a következő generációnak - emelte ki Stergerits Ferenc, aki rendszeresen szórakoztatja hordóvonatán a legkisebbeket.

Kovács Imre négy lánya közül ketten előszeretettel sürögnek forognak a versenykapák körül. Idén az ő kezük munkáját dicséri a gép friss festése.

Fotó: Csapó Balázs

Nem tudjuk még pontosan ki milyen géppel érkezik idén, viszont trükkös kapákra számítunk, amelyeknél a külső megjelenésre is sokat adnak a tulajdonosok. Így idén sem marad el a szépségverseny.

- Azt vesszük észre, hogy versenyről versenyre egyre komolyabb és gyorsabb traktorokkal érkeznek a résztvevők. Így megpróbáljuk őket mindenféle módon lassítani. Az akadályok és a pálya megépítésekor szeretnénk feladni nekik a leckét, hogy kihívást is jelentsen számukra a futam. 250 szalmabálát használunk idén a pályaépítéskor, emellett lesz homokos rész és rázópad is - hangsúlyozta Csengei Péter.

-Idén sokkal több éles kanyarra számíthatnak, illetve leszűkítettük a pálya szélességét is. Illetve a pilótákat is megdolgoztatjuk a körök alatt - tette hozzá Halász Péter, aki csak annyit árult el, hogy idén az ügyességi feladatnál a labdák helyett egy sárga dolog lesz a fókuszban.

Nem biztos, hogy a leggyorsabb gép, hanem a legügyesebb pilóta nyer. A sikerhez mind a kettő kell a főszervező csapat szerint.

A versenyzést már reggel 7 órától megkezdik a lébényi sportpályán, 9 órától pedig a vásárra látogatók is találkozhatnak a helyi termelőkkel és kézművesekkel.

Balogh Zoltán a Szigetközi Szatyor Vásár megálmodója szerint minden évben érdemes kilátogatni a lébényi vásárra, hiszen a rotációskapa versenyzői csak tovább fokozzák a hangulatot. - A vásári kavalkádban mindenki megtalálhatja mindazt, ami szem szájnak ingere. Nagy hangsúlyt fektetünk ezúttal a hagyományőrzésre is. Érkezik szombaton a Halászi Hagyományőrző egyesület, hogy életben tartsuk a múltat, illetve a Vitnyédi Zsiványok, hogy biztosan nagyot szóljon a hétvége - fejtette ki Balogh Zoltán.

Nem csak a környékből érkező termékekből lehet kóstolni, helyben is készülnek finomságok. Tépett húsos szendvics, forró kürtös kalács, hűsítő limonádé.

- Ezután még két alkalommal találkozhatnak a Szigetközi Szatyor árusaival. Október 5 és 7 között megrendezett III. Győri Klímaexpón is ott leszünk, ahol a szemléletformálás és a környezetvédelem kap hangsúlyt. Valamint október 8-án Dunaszegen megtartjuk a szezonzáró vásárunkat - mondta el Balog Zoltán.