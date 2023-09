A két világháború közötti babákból érkezik izgalmas kiállítás a Széchenyi István Egyetem könyvtárába. A régi korok nagy kedvencei mellett pedig az országos baba és mackó készítő verseny legszebb munkáit is láthatják a látogatók. Idén Petőfi korából és műveiből inspirálódhattak a nevezők.

Várady Zsóka két unokájával együtt hozott mesés babákat az idei versenyre.

– A baba készítésbe akkor fogtam bele, mikor nyugdíjas lettem, hogy szellemileg frissen tartsam magam. Mikor láttam, hogy mindkét lány unokám jó kézügyességű és érdekli is őket a varrás, elkezdtem tanítgatni őket. Körülbelül öt éve jelentkeztünk először a versenye a nagyobbik unokámmal és rögtön mindkettőnk munkáját díjazták. Azóta minden évben indulunk, sőt a lányokkal már babakészítő táborban is voltunk. A nagyobbik most 15 éves, ő egy művészbabát készített most. Annyira inspirálta a közös hobbi, hogy textilműves szakon tanul tovább. A kisebbik, aki 12 éves pedig az „Anyám tyúkja” című versből alkotott meg egy jelenetet, én pedig egy népviseletes babát készítettem.

Fotók: Nagy Gábor

A versenyre 48 babát, illetve mackót neveztek. A történelmi babák pedig a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gyűjteményének részét képezik.

– A babával való foglalkozás a gyermekkor lényeges része. Azonban fontos, hogy az életkornak megfelelő játékról legyen szó. A legkisebbeknek csecsemőbabát, az öt hat éveseknek iskoláskorú baba, a kiskamaszoknak pedig a szerepjátékra alkalmas babák a legmegfelelőbbek – mondta el Keglovich Ferencné a Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke.

– A gyerekek mellett várjuk a felnőtteket is, a pályázatra több különleges művészbaba is érkezett. A Táti Porcelánbaba Klub például bizánci hangulatú életképet állított össze a saját készítésű babáikból. Keglovich Ferencné hozzátette, hogy immár huszonhatodik éve rendezik meg az eseményt, de eddig még csak pozitív visszajelzések érkeztek a látogatóktól.

A győri egyetemi könyvtár immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak.

– Ahogy minden könyvnek, minden babának és mackónak is saját története van, itt a kiállításon, együtt láthatjuk azokat a kis hőseket, akik elhozták az örömöt és a boldogságot az életünkbe – fogalmazott a kiállítás kapcsán Tóth Csilla az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója, aki Farkas Renátával együtt szintén részt vett a szervezésben.

– Tavaly több mint ezerötszázan látogattak el a kiállításra. Direkt az eseményre érkező csoportok mellett a könyvtárat használó hallgatók, oktatók is megcsodálták a remekműveket. Sokan szóltak ismerősöknek barátoknak így mondhatni szájhagyomány útján terjedt a hír. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a könyvtárak a baba- és gyermekkönyvek kincstáraiként is szolgálnak. Hiszem azt, ahogy az olvasóvá nevelés, úgy a könyvtárhasználóvá nevelés is már gyermekkorban elkezdődik és később felnőttként is otthon érzik magukat a könyvtárban.