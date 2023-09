Az összefoglaló előadást követően az intézményvezetők maguk is végigjárhatták a skill-labor termeit, ahol szakképzett személyzet mutatta be, egyes állomásoknál milyen egészségügyi feladatokkal ismerkedhetnek meg a diákok. Ilyen például a defibrillátor használata, a mesterséges légútbiztosítás, vénaszúrás vagy a tartós kanülös beteg ápolása. De lehetőség van magukra ölteni egy öregségi és terhességi szimulátort is. Utóbbiakat az intézményvezetők is magukra öltötték.

– Tanulóink rendszeresen járnak a pályaorientációs napokra, és eddig mindig csupa pozitív élménnyel tértek vissza – mondta el Csüdömné Szalai R Judit, a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója. – A mai nap számomra is élményekben dús volt, és megerősített abban, hogy a kórházzal közös együttműködést folytatni kell. Ezek az alkalmak nagy segítséget jelentenek a diákoknak a jövőbeni pályaválasztást illetően is. Segítenek behatárolni, hogy milyen területek érdeklik őket, erre pedig ezek az interaktív alkalmak sokkal jobbak, mint az oktatóvideók.