- Egy 560 méter hosszú pályát alakítottunk ki számukra, több ügyességi feladattal. Így például célba kellett lőni vízipisztollyal, hogy a sorompó kinyílhasson, szlalompályán, rázópadon végig menni, molnárkocsival cipekedni zsákokat – avatott be a szervező. Halász Péter arról is beszámolt, hogy a Kisalföldön ez az egyedüli „paraszt Forma 1-es” verseny, de az országban több helyen is szerveznek hasonló megmérettetéseket. A „sportág” népszerűsítésére most egy egyesület létrehozásán is dolgoznak.

Az eseményhez kapcsolódott a Szigetközi Szatyor Vásár is, immár szintén hagyományosan. Balogh Zoltán szervezésében sok kézműves, őstermelő hozta el portékáit, de népi játékok, a Halászi Hagyományőrző Egyesület is várta sátrához az érdeklődőket.

A Vitnyédi Zsiványok közül is többen ellátogattak a programra: Tyukász Tamás főzsivány és Marosi László ostorkészítő és -forgató pompás szűrben jelent meg, s elkísérte őket Peresztegi Gergely csendőr is.

- 2017 óta vagyunk együtt, 2019 óta egyesületként. Őrizzük a hagyományokat, az országban sok helyre megyünk főzni bivalyból, rackajuhból vagy szürkemarhából – hangsúlyozta Tyukász Tamástól, akinek öltözéke is a régi hagyományok szerint készült.