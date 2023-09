A legfinomabb halételek mellett főszerepben van a szórakozás is, pénteken a Crazy Monday zenekar, és a Váray Akusztik Stand Up is színpadra állt. Az este sem telik el buli nélkül, DJ Giga mellett Vas „Iron” Norbert (konga), és Müller Attila (szaxofon) gondoskodnak a jó hangulatról.