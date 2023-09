A folyamatos és biztonságos vérellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség.

A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kg-ot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.

A véradásra való alkalmasságot egyes gyógyszerek szedése, múltbeli betegségek, kezelések, külföldi tartózkodás is befolyásolhatják, így mielőtt a vérminta tesztre - ujjbegyből vesznek egy csepp vért - mennének az önkéntesek, ki kell tölteniük egy több oldalas dokumentumot.

Az orvosi kivizsgálást követően pedig el is kezdődik a vérvétel, amivel akár 3 ember életét is megmenthetjük.

Rendszeresen segítenek

Gyüre Miklós közel 40 alkalommal nyújtotta már karját, mint mondta korábban még nem járt a Retro Véradáson, de mivel idén hétvégére esett és pont ráért, így élt ezzel a lehetőséggel.

Unger Károly és Hamama-Szili Boglárka is rendszeres véradók, így már rutinosan ültek be a véradó székekbe. Igyekeznek ott segíteni, ahol tudnak, hiszen tudják, hogy milyen fontos: A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható.