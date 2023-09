A Pajta ismét megtelt látogatókkal délután, a finom falatokat a szorgos kezű háziasszonyok készítették. Az ételek is az őszi hangulatot idézték, készült finom tökleves, tökös lecsó, sütemények, piték és burgonyaspirál is. Az udvaron különböző kézműves programokon próbálhatták ki magukat a kreatív résztvevők, a gyerekek egyik nagy kedvence az arcfestés volt. Sok családot vonzott a különböző ügyességi és logikai fajátékok, ahol célba lőhettek, dobhattak a kicsik és nagyok, kipróbálhatták a hatalmas kirakóst és azt is, hogy nem is olyan könnyen akad horogra egy-egy hal.

A fesztivál programjaként kertészeti előadást tartott Nagykutasi Viktor.

Az első gönyűi parasztolimpia délután 4 órakor vette kezdetét. Négy csapat nevezett, hogy különböző erőnléti és ügyességi versenyszámban mérje össze tudását.