A Wittmann park adott otthont múlt hét végén a veteránjármű-találkozónak. A látogatók sok különlegességgel találkozhattak. Így többek között a mosonmagyaróvári Niederhoffer Béla ereklyéivel is: huszonkét csónakmotor sorakozott fel az árnyas fák alatt. Legtöbbjük mintha most gördült volna ki a gyártósorról. Pedig akadt köztük 110 éves darab, de a legfiatalabb is majd fél évszázados.