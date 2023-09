Deé János elmondta, hogy régi ötletüket valósítják meg az első Oktoberfest megrendezésével idén, aminek fő célja a program és a hagyomány népszerűsítése mellett a belvárosi élet fellendítése. Vendéglátósként egyre többen azt érzékelik, hogy egyre kevesebben szórakoznak vagy kapcsolódnak ki Győr központjában.

Vargáné Salakta Nárcisz, a Komédiás Étterem tulajdonosa hozzátette, hogy azért örült a megkeresésnek, mert úgy érzi végre elindult egyfajta helyi összefogás.

- Nem csak mi tulajdonosok ismerjük meg egymást a fesztivál szervezése alatt, de a helyek vendégei is felfedezhetnek újabb kocsmákat, éttermeket, pubokat. Illetve ez egy új program, új lehetőség a kikapcsolódásra így ősszel, amikor egyébként is kevesebb a program a belvárosban - emelte ki Erdős Lilla, az Ambrózia tulajdonosa.

Az exkluzív sörbérlet - amelyre online és a vendéglátóhelyeken is le lehet csapni - mellett minden helyszínen különleges programokkal, valamint olyan kínálattal készülnek, ami kizárólag az Oktoberfestes kocsmatúrán lesz elérhető.

Kozi Drink Bárnak pont kapóra jött a program, hogy ismét visszacsalogassa a vendégeket, ugyanis az épületfelújítással járó körbeállványozás miatt elkerülték a helyet - hangsúlyozta Kozák Gábor. A 13 éve újranyitott helyen rendszeresen szoktak kisebb koncerteket tartani a helyi előadók, utcazenészek. Szombat este egy gitár-jam partyval várják az érdeklődőket a fesztivál keretében.

-Illetve az is fontos számunkra, hogy megismertessük az emberekkel, hogy a csapolt és az üveges sör között hatalmas különbség van. Szeretnénk visszahozni a csapot sör értékét, amiket érdemes minden helyszínen megkóstolni akár az Oktoberfest alatt - fűzte hozzá Tömböly Tamás, a Vendelin Pub tulajdonosa.

-Nagyon sok egyedi hely van, amit szeretnénk megmutatni azoknak, akiknek esetleg még nincs törzshelye és örömmel próbál ki újdonságokat. Bízok abban is, hogy akár a környező településekről is ellátogatnak hozzánk a programokat látva - fejtette ki Győri Béla, a Bar of Legends tulajdonosa. Szeptember utolsó hétvégéjén karaokéra várják a dalos kedvű vendégeket a koktélozó és gamer helyre, illetve feleskülönlegességgel is készülnek.

A Csillag EzPresszóban tematikus koktélok, a Komédiás Étteremben ételakciók várják a részvevőket. A Lima Pub & Hostelben két féle speciális sört is kóstolhatunk, ami egyenesen Münchenből érkezett. A barbecue ételeket sütnek most szombaton a teraszon, de szerveznek sörklubot a következő hetekben, a zárónapon pedig csülökesttel búcsúznak.

A Vendelinben lesz csocsó-, darts, billiárd-mérkőzés, amelyeknek fődíja nem más, mint sör. Illetve szeretnének sörpongot is szervezni a fesztivál alatt.

Mivel Martinkovics Oszkár nem csak a Shadow Pubot vezeti, de a győrújbaráti Vaskakas Sörfőzde sörfőzője is, így az Oktoberfesten debütál náluk a legújabb Shlager névre keresztelt nedű is.