A munkálatok során új anyagból, a meglévő eredeti intarziaminta alapján újult meg az Apor Vilmos emlékszoba régi parkettája, majd a palota címere is bekerült a kompozícióba. A résztvevők 6-7 darab parkettamásolatot készítettek el, marógépek, fűrészek segítségével. A szobákban elhelyezett parketták a helyszínen készültek el. Ezt követően hagyományos módon, szögekkel, kézműves technikákkal rögzítették az elemeket a kijelölt helyekre. Az elkészült padlóburkolat végül viaszos felületkezelést kapott.

Az emlékszobát körülvevő tárgyalóban és egyéb szobákban mintegy kétszáz négyzetméter parketta is megújult. Itt a cél az volt, hogy a végeredmény megfeleljen a szobák eredeti történelmi mintájának.

Dr. Veres András győri megyéspüspök lapunknak hangsúlyozta: a parkettázók világtalálkozóját szervező egyesület örömmel ajánlotta fel, hogy megújítják a Püspöki palota szép, régen készített, intarziás, berakásos parkettjeit. Mi pedig örömmel fogadtuk őket, mert eddig a felújításra nem volt lehetőségünk.

– Ezek a termek a későbbiekben látogathatóak, így most már a megújított, szép formájában tekinthetik meg azok, akik ellátogatnak a Püspöki Palotába. Végig követtem én is a munkálatokat. Ma már kevesen választják ezt a munkát, hiszen itt a feladatok jelentős részét kézzel végzik a szakemberek, ami manapság már nagyon ritka. Ezek a parketták magyar bükkfából, kézzel készültek, nem gépekkel, és nem előre legyártott elemekből. Ez adja meg az igazi értékét –részletezte a megyéspüspök.

Molnár Zoltán a Workcamp Parquet magyarországi nagykövete lapunknak elmondta: a találkozóra mintegy 35 szakember érkezett, a világ különböző tájairól. Voltak a magyar csapat mellett többek között Ausztráliából, Kanadából, az Egyesült Államokból, Hollandiából, Spanyolországból, Olaszországból, Csehországból, és Portugáliából is.

– Először a régi lakkot csiszoltuk le a felületekről, majd legyártottuk a parkettákat. Minden elem eredetileg készült el, kézműves munkával. Nem csiszológéppel befejezett darabok születtek, hanem kézzel kapart felületek. Minden szakember fantasztikusan érezte magát a városban, és Magyarországon –fogalmazott a nagykövet.

Csütörtökön dr. Veres András megyéspüspök az egyik parketta alá egy időkapszulát is elhelyezett, amelybe a püspökség üzenete mellé a világtalálkozó résztvevőinek közös csoportfotója, és aláírásuk is bekerült. A kapszula mellett a püspökség egyik saját, palackozott fehér bora is fennmarad az utókornak parketta alatt.