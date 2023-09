A beköszönő ősszel magunk is megtapasztalhatjuk azokat a nagy hőmérséklet különbségeket, amik a napjainkat jellemzik. Reggel fázunk, délben már nagyon melegünk van, késő délután egy hűvös szellő is elég lehet ahhoz, hogy pillanatok alatt megfázzunk. A gyerekek még inkább ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hiszen sokszor a játék hevében elfelejtik, hogy éppen le, vagy fel kellene venni egy pulcsit. Leülnek a szabadban, vagy beleszaladnak egy tócsába és máris kész a baj.

Hallgassa meg!

- Nyáron kapunk egy jó kis D-vitamin feltöltést, amúgy is szeretjük a napot, tehát minden értelemben feltöltődünk. Elég nagy stressz éri a szülőket és a gyermekeket is az iskolába induláskor. Ez a stressz is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a tartalékok csökkenjenek. Ha a stresszt csökkentjük, illetve szinten tartjuk a tartalékokat, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem köhögéssel, náthával fog kezdődni a tanév- mondja Sudárné Boros Erzsébet.

Segítség a kertből

- Az echinacea, másnéven bíbor kasvirág természetes immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatással rendelkező gyógynövény. Most virágzik, ha van a kertünkben, akkor most arathatjuk a virágzó hajtásvéget, megszáríthatjuk és saját magunknak készíthetünk belőle teát, keveréket. Nagyon sok változatát találjuk meg, akár cseppek formájában, teaként, akár kapszulaként, bátran lehet kiskortól használni. Napi egy mokkáskanállal elég a szárított virágokból egy csésze teához, leforrázzuk, pár percig állni hagyjuk, egy 5-8 percnél nem kell tovább hagyni.

A gyógynövény teákat lehet ízesíteni, mézzel, édesítőszerrel, vagy szárított gyümölcsökkel. Viszont általában igaz a gyógynövényekre, hogy se citrompótlót, se citromlevet nem használunk ízesítésre, mert a hatóanyag felszívódása csökkenhet.

- Nagy személyes kedvencem a kakukkfű, amit nem csak immunerősítésre használunk, hanem megfázásra, köhögésre is. Öt-nyolcféle hatóanyagot tartalmaz, amelyek különbözőképpen hatnak, így lehetséges az, hogy a kakukkfű egymagában hat a hurutos köhögésre és a száraz köhögésre is, mert mind a két hatóanyagot tartalmazza. Fogyaszthatjuk teaként, készíthetünk belőle szirupot, alkoholos tinktúrát. Nagyon jó antibakteriális, antivirális hatása van, és ezt is huzamosabb ideig bátran lehet fogyasztani. A tinktúrából napi 20-25 csepp elég.

Stressz ellen citromfű, öblögetni zsálya

Ha arról van szó, hogy a stresszt megelőzzük, akkor a citromfű lehet a jó választás, illetve minden olyan növény, ami nyugtatja az idegeket. Ilyen a citromfű és a levendula, a szívre pedig nagyon jó hatással van a galagonya hajtásvég. Ez a három növény szintén abba a kategóriába tartozik, hogy huzamosabb ideig és különösebb mellékhatások nélkül fogyasztható bárki számára.

- Nagyon jó hatású a zsálya toroköblítésre, fertőtlenítésre. Belsőleg antibakteriális, hasonlóan viselkedik, mint a kakukkfű. Nagyon kellemes ízű növény, lehet őket együtt is használni. Aztán ilyen még a menta, amit a gyerekek is különösen szeretnek, ezt 8 éves kortól szoktam ajánlani. Ott figyelni kell arra, hogyha valakinek valamilyen szívbetegsége van, akkor nem szabad alkalmazni a mentát, de egyébként egy nagyon jó növényünk. Illetve amit még szoktam ajánlani, az a majoránna, amit egyre kevésbé fogyasztunk gyógynövényként, holott régen ezt roborálásra használták. Ezeknek bármilyen arányú keveréke tökéletes megfázáskor, meghűléskor nemcsak teaként, hanem akár a fürdőbe téve, vagy inhalálásra is.

Lázra felnőtteknek a csalánt javasolta a szakember, illetve a gyömbért, azt már gyermekkorban is lehet alkalmazni, 6-8 éves kortól. A hársfa, az akác és a bodza izzasztó hatásúak, mindegyik nagyon finom, jó ízű tea, bátran lehet fogyasztani.

- Bármelyik gyógynövényteát is választják, mindegyik jót fog tenni. Bátran ízesítsük különböző növényekkel, amit még megemlítek, az a csipkebogyó. Kétféle verzióban szoktuk elkészíteni. Általában mindenki azt ismeri, hogy éjszaka beáztatjuk, reggel leszűrjük, így magas C-vitamin tartalmú italt kapunk. Ez is egy jó módszer, viszont ha nincs türelmünk ahhoz, hogy egy éjszakára beáztassuk vagy elfelejtettük, akkor nyugodtan forrázzuk le a többi gyógynövénnyel együtt, hiszen a csipkebogyó rengeteg nyomelemet és ásványi anyagot tartalmaz, ami ugyanolyan fontos, mint a C-vitamin. A C-vitamint tudjuk máshonnan is pótolni.