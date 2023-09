- A tavaszi Bringás Reggelit követően egy igen mozgalmas nyár után vagyunk – kezdte a főszervező. – Számos szervezett kerékpártúrán vagyunk túl, amelyeken szép számmal jelentek meg vállalkozó kedvű hobbibringások tizenéves gyerekektől a szépkorúakig. Külön öröm számomra, hogy ezeken a programokon nemcsak győriek vettek részt, de a környékbeli településekről, sőt, a fővárosból is csatlakoztak hozzánk. Péntek reggel a Dunakapu téren természetesen a 30-35 ezer győri bringásra szeretnénk kicsit ráirányítani a figyelmet. Azoknak szeretnénk egy kicsit a kedvében járni, akik munkába, iskolába vagy éppen a piacra indulnak a kora reggeli órákban. Őket most is nagy szeretettel látjuk vendégül.

Érdemes lesz leszállni a nyeregből

A vezető elmondta, hogy a hajlani kerekezőket gyümölcslé, alma, müzli szelet és egyéb reggeli finomságok fogadják. Nagy érdeklődésre tarthat számot a helyben sütött - minden létező formában kérhető – lángos, de bizonyára sláger lesz a Pedro Pékség kakaós csigája és epres kiflije is. Ezen felül a helyi rendőrség bűnmegelőzési osztályának munkatársai kávéval, teával és persze hasznos biztonságtechnikai és kerékpárzár tanácsokkal látják el a közönséget.

Bringás reggeli Győrben - Korábbi felvétel

- Ismét velünk lesznek a Decathlon kitelepült szervizesei, akik ingyenes átvizsgálást, beállítás eszközölnek a kerékpárokon – mondta Töbmöly Tamás. -A Pannonvíz jóvoltából mindenki friss vízzel töltheti meg kulacsát, és ismét velünk lesznek a Gézengúz Alapítvány önkéntesei is.

Élőzene látványos kerékpáros produkcióval

A győri Bringás Reggelik hangulatához hozzátartozik a zene, a show is. Ez alkalommal Malasits Zsolt (szájharmonika, vokál) és Udvardy Zsolt (gitár, ének) duója szállítja a blues és rock and roll ritmusokat. Hogy a rendezvény látványban se maradjon el a tavaszitól, ismét láthatunk látványos kerékpártrükköket.

Minden Reggeli egy kicsit több szeretne lenni

- Valamennyi Bringás Reggeli egyben demonstráció is - magyarázta a főszervező. – Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a közutak túlzsúfoltságára, a személygépkocsik fölösleges használatára. Emellett persze igyekszünk megkedveltetni a kerékpározást, nemcsak mint szabadidős elfoglaltságot, de mint a munkába, iskolába járás környezetbarát, praktikus alternatíváját. Ebben számítunk a családok közreműködésére, és főként a felnövekvő nemzedék fogékonyságára. Azt gondolom, bőven van még tennivalónk.

Az őszi Bringás Reggelire a szervezők ezúttal 1000-1500 kerékpárost várnak.