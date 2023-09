10 óra előtt már hatalmas tömeg várakozott a rajtnál, ahol Szabó Virág melegítette be a lelkes tömeget. A futófesztivál az ovifutammal kezdődött, a legkisebbeknek 600 méteres távot kellett teljesíteniük a park körül. Összesen 11 ovis csoport jelentkezett idén, persze nemcsak a gyerekek teljesítették a távot, hanem velük együtt a pedagógusok és a szülők is. A több száz főből álló tömeget három magyar bajnok futó vezette fel.

Ezt követően indították a felnőtt, 3 kilométeres távra regisztrált versenyzőket. Idén is számos általános és középiskola képviseltette magát a futamon, diákok és tanárok együtt rótták a kilométereket. Voltak, akik családostul, vagy barátokkal érkeztek, hogy kicsit átmozgassák magukat és csatlakozzanak a remek hangulatú rendezvényhez.

Idén 1600-an regisztráltak a futófesztiválra, de még több százan leadták a helyszínen is a nevezésüket. Így közel kétezren álltak rajthoz szombaton Győrben.

- Évente két nagy sportesemény van a Barátság Sportparkban, a tavaszi is nagyon sikeres volt. Örülök, hogy idén is ennyien kilátogattak, de nem szabad elfelejteni, hogy most tartjuk a európai sport hetet, így több ehhez kapcsolódó program zajlott a városban. Az a cél, hogy minél többen sportoljanak, mozogjanak, ehhez pedig igyekszünk ilyen rendezvényeket szervezni - fejtette ki Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármester. - Külön öröm számomra, hogy Adyváros lett Győr legsportosabb városrésze. Arra bíztatok mindenkit, hogy ne csak a rendezvények alkalmával, hanem a mindennapokban is használja ki a környező sportlétesítmények adta lehetőségeket. Nemsokára elkészül a Barátság Sportpark mellett található kosárcsarnok. Ügyelünk rá, hogy a város többi részén is legyenek ehhez hasonló fejlesztések - tette hozzá Radnóti Ákos.

Mivel a nap fókuszában a sport szeretete állt, így sokszínű ügyességi játékok és szórakoztató versenyek várták a családok apraját-nagyját. Mindemellett az egészség megőrzését szolgáló tanácsadások, felmérések is helyet kaptak az eseményen.