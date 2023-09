Az allergiás tüneteket okozó növények közül napjainkban az első helyen a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a parlagfű szerepel, a virágporának koncentrációja országos átlagban eléri a nagyon magas szintet. De az ősz beköszöntével más növények pollenjei is megjelennek és az allergiaszezon október végéig is kitart.

Előfordulhat, hogy valaki a tavaszt és a nyarat is megússza, és csak ősszel jelentkeznek nála a tünetek. Mert igaz ugyan, hogy ősszel lényegesen kevesebb a virágzó növény, de ezek pollenjei alaposan megkeseríthetik az allergiások mindennapjait. A penészgombák szaporodására is ideális az őszi időszak, és sokszor ezek okoznak kifejezetten kellemetlen allergiás reakciókat. Ezekben a hónapokban ugyan lehet számítani esetleg több esőre is, de csak átmeneti „enyhülést” hozhatnak a helyi záporok. A panaszok általában novemberig tartanak, aztán a hideg idő véget vet az irritációt okozó időszaknak.

A parlagfű pollenkoncentrációja reggel 5 és 10 között a legmagasabb, ezért szellőztetés inkább lefekvés előtt legyen.

Kutyasétáltatás után tisztítsuk meg kedvencünk szőrét.

Ha hazaértünk, váltsunk ruhát.

Esténként mossunk hajat, mert azon is megtapadnak a pollenek.

Pollenszezonban az ágyneműt fontos hetente cserélni, hogy az éjszakai pihenést az orrdugulás, köhögés, tüsszögés ne zavarja.Magyarországon az emberek 15–16 százaléka szenved allergiás tünetektől, vagyis legalább kétmillió ember.

A ruhaszárítás maradjon a lakáson belül.

EZEK A NÖVÉNYEK OKOZNAK ŐSSZEL TÜNETEKET

Pázsitfűfélék: áprilistól októberig.

Útifű: májustól szeptember végéig.

Libatop: június közepétől október közepéig.

Lórom, sóska: június elejétől szeptember végéig.

Csalánfélék: június elejétől október végéig.

Parlagfű: júliustól október közepéig.

Kender: július elejétől szeptember végéig.

Üröm: szeptember elejétől október végéig.