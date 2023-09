– Mindkét napon jelen leszünk örökbe fogadható cicákkal is, így ha valakinek valamelyik védencünk rabul ejti a szívét, gazdisodhat is. Emellett örömmel fogadunk anyagi és tárgyi adományokat is a helyszínen, hiszen a készleteink rendszeresen kiürülnek. Napi szinten közel 150 éhes szájat kell jóllakatnunk. Tavaly is rengetegen látogattak ki a rendezvényre, reméljük, idén is így lesz. A hozzánk ellátogatókat apró meglepetésekkel, praclis relikviákkal várjuk, hiszen ez a két nap csak a macskákról szól majd – fejtette ki Rikovics Anita, az egyesület alelnöke.

A rendezvény a macskatartóknak is remek alkalom, hogy kedvezményes áron szerezzék be a kedvenceik tartásához szükséges eszközöket és tápokat is.