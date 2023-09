Nehéz időszakot próbál átvészelni kitartó munkával Kletner Zsuzsanna, a bágyogszováti 43 éves édesanya, aki januárban egyedül maradt kislányával, miután a gyermeke édesapja elköltözött tőlük. Zsuzsanna és a 6 éves Zoé ketten élnek egy régi házban a faluban, ami még a nagyszüleié volt.

Az ingatlant bátyja halála után örökölte meg, sajnos tetemes adóssággal együtt. Párjával időközben újítgatták lehetőségükhöz mérten, de a víz- és villanyvezetékek rendkívül elavultak.

Meglepetésként érte Zsuzsannát az is, hogy nincsenek kiegyenlítve a villanyszámlák, így egy hideg januári napon arra értek haza lányával, hogy kikapcsolták az áramot. Két hétig gyertyákkal világítottak és a vizet a gáztűzhelyen melegítették.

Nehéz helyzetét látva a kollégái példátlan összefogással próbálták segíteni a fiatalasszonyt, és gyűjtést szerveztek, hogy rendezni tudja adósságait.

Tetemes adóssággal együtt örökölte meg a rossz állapotú házat

Fotó: Vámos Annamária

A fiatal nő közel 4 éve dolgozik munkahelyén, takarít. Ebből a jövedelemből tartja el magukat, fizeti a hitelt és igyekszik mindent biztosítani gyermekének.

– Megviselt ez az időszak, de a lányom ad erőt nekem, érte küzdök tovább, és nem felejtem el, honnan jöttem – mondta Kletner Zsuzsanna, aki még gyermekként rákos beteg édesanyjával kénytelen volt kis időt a likócsi Segítőházban tölteni.

A bágyogszováti kis családot az ismerősök azóta is próbálják segíteni. A kislány ovistársai­nak családjaitól bútorokat, gyerekágyat kaptak, az édesanya munkatársai pedig mosógépet is szereztek nekik. Egy villanyszerelő ismerős azután sietett hozzájuk, hogy a falban a vezetékek tönkrementek, és szikrázott, füstölt a konnektor. Vízvezeték-szerelő barátjuk is végez javítási munkálatokat a régi házban, illetve mivel az ablakok nagyon rosszul szigetelnek, maradék anyagból a nyílászárók körüli burkolást is elvégzi, hogy ne úgy induljon neki a család a télnek, hogy a huzat kiviszi a meleget.

Zsuzsannáék kályhákkal fűtenek, így a Jóakarat hídja által az olvasóktól kapott 200 ezer forintos összeget tűzifára költik, és idővel szeretnének nagyobb teljesítményű kályhát vásárolni, mert a jelenlegivel csak egy szobát és a konyhát tudják melegen tartani.