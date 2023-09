„Kollégáink nap mint nap megtesznek mindent, hogy a vásárlóinkhoz csak kiváló minőségű VELUX termékek kerüljenek. Éppen ezért a vállalat fontosnak tartja, hogy minél több segítséget nyújtsunk és lehetőséget biztosítsunk a munkavállalóink és családjaik számára a megfelelő kikapcsolódásra. A szervezett kirándulások és ingyenes sportolási lehetőségek mellett több belföldi hotelben is kedvezményesen szállhatnak meg egész évben, de statisztikáink alapján évek óta az ingyenes mozi és strandolási lehetőség a legnépszerűbb dolgozóink körében” – kezdi a beszélgetést Papp Ildikó HR-igazgató.

A vállalat több éve szervez nyári tábort a munkavállalók gyermekei, unokái számára a fertőszéplaki önkormányzat együttműködésével. „Az iskolai szünidőben a szülőknek a gyermekek elhelyezése okozza a legtöbb fejtörést, amire szintén igyekszünk megoldást kínálni kollégáinknak, így idén is napközis tábort szerveztünk a 6–14 év közötti korosztálynak. A múzeumlátogatás, biciklizés és kirándulás mellett az egyik kedvenc programnak a gyárlátogatás bizonyult, ahol a táborozók láthatták szüleiket munka közben. Ettől sok esetben a szülő jobban izgult, mint a gyermeke” – tette hozzá Papp Ildikó.

Az egészségtudatos életmódot is támogatják vállalaton belül és kívül is. Év közben többször osztanak gyümölcsöt és vitamint a munkavállalóknak és az aktívabb dolgozóknak szervezett kirándulásokkal, masszázslehetőséggel és konditerem-belépőkkel is kedveznek. „Októberben egészségnapot tartunk, ahol kollégáink és hozzátartozóik az egészségtudatos életmóddal kapcsolatos programokon vehetnek részt. Többek között megismerhetnek és kipróbálhatnak többféle sportot, valamint egészséges ételeket kóstolhatnak, vagy el is készíthetik azokat. Mivel a fizikai fittség mellett fontos a mentális egészség, így ebben a témában is szervezünk előadást a rendezvényre” – mondta végül a HR-igazgató.