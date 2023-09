Mintegy háromszáz diák képviseltette magát a rendezvényen, ahol az általános iskolák alsó tagozatosai plakátokat, rajzokat készítettek, míg a felsősök egy teszten bizonyíthatták tudásukat. A középiskolások angolul és németül készíthettek prezentációkat a „közlekedésbiztonság- balesetmegelőzés” fontosságáról.

Az eseményhez csatlakozott a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. is, akik a rendezvénnyel a nyelvtudás fontosságára hívták fel a figyelmet. Ők többek között olasz és spanyol bemutatóórákra várták a gyermekeket, akik az Euroexam jóvoltából próbanyelvvizsgán is megmérettethették magukat.

Idén a megyei rendőr főkapitányság is részt vett a rendezvényen, akik közlekedésbiztonsági sarokkal, és KRESZ-teszttel várták az érdeklődő fiatalokat. A vetélkedő legjobbjai értékes nyereményeket vehettek át, az általános iskolások egynapos bécsi tanulmányutat kaptak, a tárgyi ajándékok mellett pedig színház, és múzeumlátogatásnak is örülhettek. Az Euroexam vizsgaközpont felajánlásából a legtehetségesebbek utalványokat vehettek át, amelyeket további tanulmányaikra fordíthatnak.