- Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án, 10-18 között minden korosztályt várunk a HATalmás Népmese Napra a Botanikus kertbe. Mindenki megtalálja a számára értékes és érdekes programokat. Az Alma Mater díszvendége ez alkalomból az alma: a tudás és a kíváncsiság szimbóluma, az egészséges élet letéteményese, a népmesékben a boldogság és a termékenység jelképe - invitált a szombati rendezvényre Szekeres Kriszta, a program főszervezője. Benedek Elek egyik legismertebb meséje, a „Szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack” is hallható lesz a Botanikus kertben, ahol 30 helyszínen várják az természet, a tudás, a Lőverek és a mesevilág rajongóit. Aki bejárja a kertet és felkeresi a 6 almát, elnyeri a hatalmát!

- A Soproni Egyetem és a botanikus kert nem először tárja ki kapuit a város lakossága, a családok felé. Tudatosan szeretnénk mind szélesebb körben megismertetni a zöld egyetem filozófiáját és közösségünk családbarát jelleget. A Benedek-kar vezetésével és kollektívájával közösen határoztuk el, hogy szeretnénk befogadóvá és nyitottá tenni az egyetemünket a soproni családok felé. Olyan programokat szervezünk, amik mindenkihez szólnak. Szeptember utolsó szombatján szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének jól szórakozni és jó levegőt szippantani az egyetem száz éves botanikus kertjében - mondta prof. dr. Fábián Attila rektor. Hozzátette, a Soproni Egyetem célja, hogy az egyetemi polgárokon túl a város lakói is átélhessék az intézmény jelmondatát: Természetesen Veled!

A szombati nap folyamán megmutatják az Alma Mater büszkeségeit: saját fejlesztésű társasjátékait és féltve őrzött gyűjteményeit, de belekóstolhatunk a vadgazdák főzte szarvaspörköltbe és a selmeci nóták világába is. A gyakorló óvodák és az Erdélyi Kör segítségével a székely kultúra és Benedek Elek szellemi hagyatéka is életre kel. A nap egyik fénypontja lesz, amikor ünnepélyesen elültetik Elek apó (Kisbaconból való) almafáját. Vendégül érkezik erre a napra Benedek Elek ükunokája, Bardócz Orsolya, és Sopronban lesz a Nagy Almáskönyv szerzője, Ambrus Lajos is. A Ligneumban délelőtt fellép az Alma Együttes, délután pedig a Hunyadi AMI kis koncertje bizonyítja, hogy „nem esik messze az alma a fájától” – a növendékek szüleikkel együtt lépnek a pódiumra.

Kitelepül az Erdészeti Múzeum és számos civil szervezet is jelen lesz a Kertben. HATalmas kísérőként érkeznek gólyalábasok is, a vadászkürtösök pedig óriási hangszerekkel készülnek. A szervezők az idősebb korosztályra és a Lőverek barátaira is gondoltak: a Botanikus kertben megelevenedik a környék legendás kerthelyisége, az egykori „Alm”, Bolodár Zoltán Retro Sopron sorozata pedig a Lőverek hajdani „zöld” vendéglőiről mutogat képeket. A lelkes konyhatündérek almáspite versenyre is benevezhetnek.

Mivel a hétvégére jóidőt jósolnak, érdemes lesz kilátogatni az egésznapos, tartalmas programra.