- Az első csoport egy harmincfős vietnami partizán delegáció volt. Jutalomként kapták az utat, nagyon meg voltak illetődve. Azelőtt soha nem jártak ilyen helyen, szinte lábujjhegyen lépkedtek a süppedős szőnyegen. A kilencedik emeleten voltak a szobáik, de nem merték használni a liftet. Úgy győzködtük őket, hogy szálljanak be, de milyen a sors fintora, rögtön az első alkalommal bent ragadtak. Onnantól kezdve két hétig lépcsőztek - elevenítette fel derűsen a történetet Loibl Ibolya, aki negyven évig, a kezdetektől egészen nyugdíjba vonulásáig a szállodában dolgozott. Recepciósként kezdett és konferenciamenedzserként ment nyugdíjba, sok szép emléket őriz a legendás szállodáról és különleges vendégeiről. Megfordultak itt színészek, népszerű tévés személyiségek és magas rangú politikusok is.

A múlt hétvégi jubileumi ünnepségre meghívták a szálloda jelenlegi és egykori dolgozóit, valamint a törzsvendégeket is. Somodi Gábor Dobogókőről érkezett és egy vörös juhar facsemetét hozott magával, amit a menedzsmenttel és a vendégekkel közösen a szálloda parkjában ültettek el. Ő is az első vendégek egyike. A szüleivel járt itt annak idején, és annyira megtetszett nekik a hely, hogy azóta minden karácsonyt itt töltenek. Nagyon örült, hogy a közös ünneplésre is meghívták. A rendezvény házigazdája Sváby András volt, a vendégeket Sopron Város Fúvószenekara, latinos táncbemutató, Kertész Richárd (Ricsifiú) humorista, Simon Andrea és Savanyú Gergely operett előadása, valamint tűzzsonglőrök szórakoztatták.

- A Hotel Szieszta 2015-től van a tulajdonunkban, azóta folyamatosan újítjuk, szépítjük. Célunk, hogy a mai kor minden igényét kielégítő négycsillagos szálláshelyet alakítsunk ki. A felújítás felénél tartunk, kívülről már megszépült az épület, az energetikai korszerűsítésen, homlokzatszigetelésen túl vagyunk, jelenleg a belső munkálatok zajlanak. Hamarosan 105 szoba, három lakosztály, két sky lakosztály, új konyha és új wellness részleg áll majd rendelkezésre – beszélt a fejlesztésről Trajber Gábor tulajdonos.