Madarakat gyűrűznek megyeszerte az Európai Madármegfigyelő Napok keretében - Fotók

Országszerte várták szombaton és várják még vasárnap is az érdeklődőket az Európai Madármegfigyelő Napok keretében. Számos kisgyerekes család, baráti társaság, óvodások és iskolások látogattak ki Győr-Moson-Sopronban is a madármegfigyelő kirándulásokra, ahol madárgyűrűzésnek is szemtanúi lehettek.

Simon Roberta Simon Roberta

Fotó: Nagy Gábor

- A rendezvény egyrészt európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról, másfelől az ingyenes országos eseményekkel sokakat szólíthatunk meg és csábíthatunk ki a szabadba. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint a BirdLife International hazai képviselője - kezdte lapunknak Bodor Ádám, az MME Kisalföldi csoport titkárhelyettese. - Az akció egyben verseny is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, a legmagasabb számokat elérők nyernek. Kiváltásgos helyzetben vagyunk, mert Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett között szerepelt - emelte ki Bodor Ádám, aki tagtársaival a dunaszegi Morotva tó partjára szervezte szombaton a madármegfigyelést és gyűrűzést. A Kisalföldi csoport tagjai már korán reggel kihelyezték a madárfogó hálókat a nádasban, hogy biztonságosan megvizsgálják és meggyűrűzzék a tó környékén élő madárállományt. Sok kíváncsi és csillogó tekintet figyelt reggel óta Győrig Előd titkárhelyettesre is, aki egyesével, precíz részletességgel ismertette a befogott állatok fajtulajdonságait és vándorlási, telelési szokásait. Gyűrűzés után pedig a részvevők maguk is elengedhették az apró, nádast kedvelő madarakat.

Madárgyűrűzés Dunaszegen Fotók: Nagy Gábor

A részvevők között akadtak "igazi" madárbűvölők is, hiszen néhány egyed annyira jól érezte magát az apró gyermektenyérben, hogy kicsit el is időzött, mielőtt visszatért volna a természetes élőhelyére. Egymás után kerültek elő, a zsákokból a különböző madarak: közelről is szemügyre vehettük többek között a fülemülesitkét, a kék cinegét, a foltos nádiposzátát, a nádi sármányt és a nádi tücsökmadarat. A dunaszegi madármegfigyelés közben akadtak olyan egyedek is, amiket, tavaly ilyenkor, az európai akció kapcsán gyűrűzött a Kisalföldi csoport a Morotva-tó partján. Szombaton, Győr környékén még Győrszentivánon szervezett a csoport hasonló programot, ott Antoni Gyula mutatta be az egyesület tevékenységét és ismertette a környéken élő madárfajokat, valamint vezette körbe a csatlakozókat az őszi erdőben.

Bősárkányon, a Nyitrai-Hany térségében Kiss Viktória és Farkas Cintia várta az érdeklődőket egy kis madármegfigyelésre és gyűrűzésre. Emellett az év madara ki-mit tudot is megszervezték, valamint játékos ismerkedésre hívták azokat, akik többet akartak tudni a vizes élőhelyek madarairól.

Fertőújlakon a Borsodi-dűlőben található madármegfigyelő toronyból sasolhatták hazánk madárállományát a látogatók. Vasárnap pedig Pannonhalma, csodás arborétumában folytatódik a kisalföldi program. 8 órától délig az érdeklődők részesei lehetnek a helyi madárgyűrűzésnek. A túra 7.45 kor indul az arborétum kapujából. Az Európai Madármegfigyelő Napok során begyűjtött megfigyelési adatokat 2017 óta egy online, okostelefonon is használható felületen várják, így az is csatlakozhat az akcióhoz, aki nem vesz részt a csoportok által szervezett programokon. A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat vasárnap 16-17 óra között összesítik, majd 17 órakor továbbítják a nemzetközi koordinációs központba, aminek évről-évre más ország ad otthont. Aki szeretné megszámolhatja kertje madarait, vagy elsétálhat a közeli parkba erdőben, így egyéni részvételével is hozzájárulhat hazánk sikeres részvételéhez.

