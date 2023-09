Amikor a lift leér az akna aljára

Bittmann Tamás a bányák szerelmese. Édesapja a dudari bányaüzem villamos főművezetője volt 1985-ig, majd átment Fenyőfőre, ahol szintén főművezetőként dolgozott.

– Úgy nőttem fel, hogy a kertünkből hallottam a bányaszellőztető gépek zaját. Hétéves voltam, amikor édesapám először levitt egy aknába. Soha nem felejtem el, amikor a kassal leértünk az aljára. Később Fenyőfő egyes, majd kettes üzemében egy rövid ideig csillés is voltam, igaz, akkor már gépesített volt a fejtés – emlékszik vissza, és egyben magyarázza szokatlan hobbijának eredetét: Tamás és felesége ugyanis a mára bezárt bányákban és környékén forgat.

Negyvenhat helyszíni forgatás

Kétszemélyes csapatukat, amelynek alkotásai „Tavitündér és a bányarém” néven találhatók meg a YouTube-on, olykor ötvenen is elkísérik az útjaikra, amelyek ingyenesek. Ahogy fogalmaz: három éve kezdték, mára a barátaik is egytől egyig az őket kísérő hasonló érdeklődésűek közül kerülnek ki. Eddig 46 kisfilmben ereszkedtek le a mélybe, 4–35 percben bemutatva a helyszínt. A helyszíneket is ők keresik fel, végigjárva az erdőket, tapasztalt szemmel kutatva a jelek után.

– A térképek alapján tudjuk, hogy merre keresgéljünk. Ahol például a föld alatt beton van, ott fa helyett tüskés cserje nő. Volt, hogy csak egy lyukat találtunk, és kiderült, végtelen hosszan folytatódik a járat a föld alatt – említi. Megtudom tőle, hogy ércbányászattal már a honfoglalás óta foglalkoznak Magyarországon, a szén kitermelése az újkorban kezdődött, egészen a 2000-es évekig, amikor gazdaságtalanságra hivatkozva, uniós noszogatásra az utolsó üzemeket is bezárták. Persze azóta változott a világ, nem tudni, hogy mit hoz a jövő…

Brennbergbánya rejtett kincs

A háza teraszán beszélgetünk, a sarokban kötéllétra, gumicsizma, biztonsági kötelek, sisak.

– A pandémiáig a Rába beruházási energetikusa voltam, a járvány azonban elvitte a munkahelyem. Akkor kezdtem el felkutatni a bányákat. Az ország tele van velük. Zárt bányát mi nem nyitottunk meg, nem törtünk be, ahova lehet, engedélyt kérek – avat be Bittmann Tamás. Van, amelyiknek a járatai csak tízméteresek, de vannak hatalmasak is, mint például Telkibánya aranylelőhelyei, amelyek szinte átvezetnek a hegy alatt. Győr-Moson-Sopronban a Soproni-hegységben érdemes kutakodni: Brennbergbánya remek, de még jórészt felfedezésre váró terület.

– Találtunk odalent rengeteg ércet, aranytelért, csillevontató drótkötelének fordítóját, emberi koponyát is, de nézze, talán ez a legkülönlegesebb darab: egy középkori, minden bizonnyal az ezernégyszázas évekből származó vasék, nyél nélkül – tartja elém kezében a rozsdás kincset. Több száz bánya van az országban, van még mit felkutatni.