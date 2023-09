A soproni Széchenyi István Gimnázium hetedik éve vesz részt Európa és Magyarország legnagyobb tudománynépszerűsítő rendezvényén, a Kutatók Éjszakáján. Az esemény döntő többségében a gyerekeké a főszerep, a tanárok egyfajta moderátorszerepet töltenek be, ami rendkívül motiváló a diákoknak.

Előtérbe kerülnek a drónok, a 3D-s nyomtatók, a robotprogramozás. – Tizenötféle programmal készülünk az idei eseményre – kezdte Simon György, a projekt főszervezője. – A programsorozat minden évben valamilyen tematikára épül, ez idén a művészetek lesz. Rengeteg kiemelkedően tehetséges fiatal tanul nálunk, ezért most a zeneművészet, a zenetudomány, a magyar folklór kerül előtérbe. Az iskola dísztermében élő folklórműsorral, táncházzal, népviselet-bemutatóval és népi játékokkal készülünk. Ezzel párhuzamosan pedig, forgószínpadszerűen, a gimnáziumunkba járó diákokból verbuválódott zenekar önálló koncerttel lép fel – tette hozzá. – Mindemellett a korábban megszokott kísérletekkel, kémiai laborral, biológiai programokkal is találkozhatnak az érdeklődők. Előtérbe kerülnek a drónok, a 3D-s nyomtatók, a robotprogramozás, bemutatkozik a robotszakkör, kipróbálhatják a gyerekek a robotika újdonságait, a pincében pedig szabadulószoba várja őket – sorolta.

– Az idei évben olyan rendhagyó és különleges irodalom­órát is tartunk, ahol a digitális osztályunk mutatkozik be. Itt nemcsak a diákok, hanem szüleik is kipróbálhatják, hogy milyen a digitális tanulás ezen formája, milyen az, amikor nem tankönyvekből, hanem hibrid laptopokon (érintőképernyős és írható felület) tanulhatnak. Azt gondolom, mindenki megtalálja a legvonzóbb programot, és kicsit betekinthet iskolánk tudományos életébe – zárta a beszélgetést.

Győrben is számos programmal készülnek péntekre és szombatra. A Széchenyi István Egyetemen évről évre nagy tömeg gyűlik össze, hogy részt vegyen az izgalmas előadásokon és a látványos bemutatókon. A programoknak köszönhetően a látogatók bepillanthatnak az egyes karokon folyó kutatásokba és az egyes szakokon elérhető lehetőségekbe.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott idén a Könyvtárak Éjszakája, melyet első alkalommal rendez meg a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete.

– Célunk, hogy megmutassuk, mi minden rejlik a könyvtárban. Szeretnénk megmutatni fiataloknak és felnőtteknek, hogy a lapozható könyvnek olyan varázsa van, amit egy képernyő nem tud nyújtani – mondta el Tóth Zsófia, az egyesület elnöke. – Az egyesület korábban inkább szakmai programokat szervezett, most szerettünk volna olyan eseményt, ami az olvasóknak, illetve a leendő olvasóknak szól. A felnőttprogramoknak a Kisfaludy-könyvtár ad otthont. A kultúrlakomán Bakos-Kiss Gábor és két színészkollégája mesél majd életük meghatározó olvasmányairól, de lesz antikkönyv-felbecsültetés és koncert is. A gyerekeket a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtáránál várják majd a kézműves-foglalkozások és zenés könyvbemutató. Az egyetemi könyvtárban szabadulószoba és társasjáték­est lesz. A Kazinczy Ferenc Gimnázium könyvtára pedig különleges drámajátéknak ad majd otthont.

Tóth Zsófia azt is hozzátette, szeretnének hagyományt teremteni a programmal. Már a következő évre nézve is sok tervük van, többek közt egy könyvtári ottalvós est fiataloknak.