A Lajtha László Vegyeskar a kertbarátindulóval fogadta a város egyik legnépszerűbb kiállítására érkező vendégeket szerdán a Flesch-központban. Annak is hagyománya van, hogy az alkalomra helyi óvodások is készülnek. Meszlényiné Popovics Mária szavalata színesítette a programot.

Jáni Lajos, az idén 51 éves Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre elnöke nyitotta meg a huszonegyedik terménykiállítást. Kitért az átalakuló fogyasztói szokásokra és arról is beszélt, hogy nőtt a kiskertek, az egészséges élelmiszerek iránti érdeklődés. Örömmel számolt be róla, hogy a háromnapos kiállítás népszerű a helyi óvodák és iskolák körében. Kiemelte: fontos a tudás átadása az ifjabb generációknak, várják a fiatalokat az egyesületbe. A kertbarátok megosztják egymással is a fortélyokat, a tudást.

Iváncsics János alpolgármester, dr. Varga Jenő, a MATE kutatója, Bári József, a szlovák Dunaszerdahelyi Kis Kertészek Egyesület elnöke is méltatta a terménykiállítást. Farkas Ervin evangélikus lelkész mondott áldást.

Az eseményen az Agrárminisztérium részéről minisztériu- mi elismerő okleveleket adtak át, míg a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége részéről elismerő okleveleket azoknak a kertbarát tagoknak, akik az egyesületben példamutató, kiemelkedő munkát végeztek. A Magyarország legszebb kertjei mozgalomban indulókat Németh Andrea értékelte.