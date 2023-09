A túrára induló – több mint negyven főt számláló - csoport szombat reggel találkozott a győri Dunakapu téren és vágott neki az 52 kilométeres kalandnak. A kerekezőkhöz menet közben többen is csatlakoztak. A győri résztvevőkön kívül ezúttal székesfehérvári és mosonszentmiklósi hobbi bringások is jelentkeztek a túrára. A túrát ezúttal is Tömböly Tamás, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke vezette.

Reggeli Pannonhalmán, taposás Écsen

A program első állomása a Pannonhalma központjában található Pedro Pékség volt, ahol ízletes epres kiflire és üdítőre látták vendégül a kerekezőket. Ezt követően a főtéren versekkel tett egy kis irodalmi-történelmi barangolást a csapat.

Ezt követően Écs település felé vették az irányt, ahol a helyi polgárőrség éppen fákat ültetett a település újszülött csecsemői tiszteletére. A kerékpárosokat szívesen látták vendégül egy-egy pohár limonádéra, majd spontán programként végig sétálhattak a talpmasszázsként szolgáló szabadéri „taposón”.

Délelőtt tizenegy tájban a bringások megérkeztek Nyúl településre, ahol a helyi polgármester, Schmiedt Henrik fogadta őket. Itt egy kis beszámolót hallgathattak meg kis a falu múltjáról, jelenéről, majd Győrújbarát felé vették az irányt.

Baráti iskolapéldája a közösségépítésnek

A túra utolsó állomásaként 13 órakor a csapat megérkezett Győrújbarátra, ahol elsőként a híres Nagyiskolát látogatták meg. Itt a Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke, Török József almáspitével és frissítő ásványvízzel fogadta a vándorokat, majd elmesélte az épület történetét. Innen a csapat hegymenetbe kapcsolt, és a varázslatos helyszínen megrendezett fesztivál, a 6. Bográcsos Banzáj forgatagát vette célba. Közben útba ejtették a kézműves söreire méltán büszke Vaskakas Sörfőzdét, ahol kóstolót kaphattak a helyi különleges nedűkből. A Bográcsos Banzájon azután mindenki kedvére lubickolhatott a gazdag ételkínálatban, a népzenei- és néptáncos produkciókban. A csapat négy órakor indult vissza Győrbe.

Biztonságos kerékpározásért demonstráltak

- Azt gondolom, ez a túra különösen jó hanglatúra sikerült, sok hobbi bringás választott bennünket ezen a hétvégén – mondta Tömböly Tamás túravezető, főszervező. – A programok jól sikerültek, ám ezúttal egy kicsit többet is szerettünk volna ezeknél. Győr és Győrújbarát között még nincs kerékpárút, pedig a biztonságos bringás közlekedéshez nagy szükség volna rá. Túránkkal erre szerettük volna felhívni a döntéshozók figyelmét. Idén még egy Tekerj a Zöldbe túrát tervezünk, reméljük, arra is sokan eljönnek.