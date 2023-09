Rettegett tüsszentések

Szeptemberben tízszer gyakoribbak azt asztmás befulladásos esetek az év többi hónapjához viszonyítva, mert több felső légúti vírus is szezonját éli. Terheltek a gyermekrendelők, és – bár a korábbiaknál sokkal szelídebb formában, de – koronavírus-hullám is van. Mit tehet az intézmény és mit tehetnek a szülők megelőzésképp, hogy kevesebb legyen a hiányzás?

– Beindult az iskola és az óvoda, így sokan jönnek a rendelőbe is – mondja dr. Schmidt Péter győri gyermekorvos. – Nálunk jellemzően lázzal, majd pár napra rá mellkasi kiütéssel járó betegséggel jönnek most a rendelőbe. Azért tarolnak most a betegségek a nyárias idő ellenére, mert a közösségbe elég, ha csak egy gyermeket engednek el betegen, és körbeadják. Nem tudja otthon tartani a szülő, mennie kell dolgozni, ezért inkább elviszi.

Immunerősítés?

Azt mondja az orvos, ha a betegeskedés gyakori, esetleg társul fáradékonysággal, érdemes gyanakodni a vérszegénységre. – Ilyenkor szoktunk javasolni vérvételt. Annak eredménye tükrében, ha szükséges, akkor vasat és immunerősítő kúrát adunk. – Ezeket azonban csakis indokolt esetben és orvosi elbírálás alapján javasolja. – Ha nem vérszegény a gyermek, nem javaslunk komolyabb megelőző kezelést. Nagyon sok vitamin áll rendelkezésre a gyógyszertárakban, ezeket a vény nélküli szereket a szülők saját belátásuk szerint alkalmazhatják – mondja dr. Schmidt Péter.

A kis Lucát édesanyja, Deáki Dóra felső légúti tünetekkel vitte dr. Schmidt Péter rendelőjébe. Fotó: Rákóczy Ádám

Ne hozza közösségbe?

– Egyre több betegséget tapasztalunk – számol be Gömöry Dóra, a győri Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Családi Bölcsőde Hálózat vezetője. – Van olyan gyerekünk, aki nem jön, de sajnos olyan is, akit kivettek a bölcsiből a szülők a sok betegeskedés miatt, pedig ez eddig nem volt jellemző.

Véleménye szerint jobb, ha ilyen pici korban edződik meg az immunrendszer, mert a közösségbe kerülést nem lehet megúszni, csak elhalasztani. – A maguk részéről igyekeznek mindent megtenni a betegségek terjedése ellen. – Rendszeresen takarítunk, amikor olyan vírus van, akkor a játékokat is mindennap fertőtlenítjük, illetve a törülközőket sűrűbben váltjuk, vagy papírtörlőt használunk. Igyekszünk gyógyteát és mézet adni azoknak, akiknek már szabad. Sokat szellőztetünk, és kivisszük a kicsiket az udvarra. Mindennap kapnak gyümölcsöt, zöldséget, a vitamin miatt.

Elárulja, a bölcsődéseknél a kézmosás kevésbé hatásos, hiszen a fogzás miatt folyik a nyáluk. Ám tartanak ózongenerátort, amit elindítanak, ha van módjuk utána jól átszellőztetni. Az óvodájukban pedig sószoba is üzemel.

Már nem szalagcím, de jelen van a Covid

Nem véletlen, hogy az utcán, bevásárlóközpontokban is újra látni maszkot viselő embereket, néhány rendelőben is újra ajánlják, hogy vegyük fel. Hiszen – ha már nem is halálos kórként beszélünk a Covidról – nemcsak jelen van, de az előző évek azonos időszakainak megfelelően most is hullám van.

Dr. Szijjártó László mosonmagyaróvári gyermekpulmonológus azt mondja, a hajdan sok riadalmat okozó járvány megszelídült. – A koronavírus két szempontból volt terhes: egyrészt az egészségügyi ellátást veszélyeztette, másrészt a rizikócsoportba tartozóknál akár halálos kimenetelű, súlyos lefolyású is lehetett. Ma is előfordul, hogy helyenként megszaporodnak az esetek – most is épp hullám van, a feleségem is átesett rajta –, de már nem jelent olyan bajt, mint korábban, ezért nincs is központilag szervezett tesztelés vagy védőeszközosztás.

Oltani, tesztelni nem kell, de a maszk jól jöhet

Véleménye szerint a tesztelésnek és az újraoltakozásnak sincsen különösebb jelentősége, maximum azoknak, akik valamiért fokozottan kitettek a vírusoknak, számukra az éves influenzaoltást is javasolni szokták. – Most van a rhinovírusjárvány is, ami különösen az asztmás betegeknek gondot jelenthet. Ilyen betegségek együttes jelenléte esetén nem rossz, ha maszkot vesznek és úgy mennek a váróterembe a páciensek, hiszen ott más betegekkel együtt várakoznak, és elkaphatnak mást is. Racionális javaslat tehát helyenként felvenni. Még a parlagfűszezon közepében is benne vagyunk, így rengeteg oka lehet annak, hogy valaki köhög és náthás – tette hozzá az orvos.