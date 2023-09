1790 tavaszán öt lelkes diák alapította az önképzőkört a Líceumban. A felvilágosodás eszméinek magyarországi útján a költő Kis János és társai az ébredező magyar nemzeti érzés úttörő képviselői voltak. Az akkori diákok felismerték a kor lehetőségeit, és a szellemi élet haladó alakítóinak nyomdokain jelölték ki saját útjukat. Így tesznek ma is a Magyar Társaság licistái, akik a mai kor kihívásainak a régiek szellemében felelnek meg. A szellemi táplálék ma is fontos, de a lélek épülésére is figyelmet fordítanak. Ehhez pedig egy jótékonysági akció éppen megfelelő.

Jósvai Jázmin végzős licista, a Magyar Társaság elnöke, és társai, a tanévet felhívással indították: a Családok Átmeneti Otthonában élő gyerekeket támogató jótékonysági gyűjtést hirdettek a gimnáziumban. Kérésükre néhány nap alatt több zsáknyi iskolatáska, tanszer, tornazsák és rengeteg könyv gyűlt össze.

Szendrei Krisztina tanárnő, aki a Magyar Társaság munkáját koordinálja és patronálja, elmondta, örömmel támogatta az ötletet, amivel Jósvai Jázmin már nyáron megkereste. Az elesetteken való segítés illik a nagymúltú önképzőkör szellemiségéhez.

A két diák, Ulveczki Ákos és Jósvai Jázmin, a gyűjtés lezárultával lelkesen hordták be a felajánlott adományokat a Családok Átmeneti Otthonába. Már az otthon ajtajában várta őket Kovács Judit részlegvezető és Szedeli Teréz, aki öt gyermével él itt. A felnőttek a többiek nevében is köszönték a segítséget, miközben Léna, a kicsi lány, csillogó szemmel egy mesekönyv után nyúlt, Imre, a bátyja, a dinoszauroszos táskának örült, Liliána pedig a virágmintás hátizsákot választotta ki.

- A Magyar Társaság elsődleges céljának az irodalom népszerűsítését tartja, de ennek számtalan módja lehet. Például , hogy mesekönyveket adunk olyan gyerekeknek, akiknek a szülei esetleg pont nem a könyvekre tudják költeni a pénzüket. Ez volt az alapötlet, amihez aztán jött a segíteni vágyás szándéka is. Hiszen fontos számunkra, hogy ne csak magunkért és egymásért, hanem a közjóért is tegyünk valamit - mondta el Jósvai Jázmin, akinek valószínűleg életre szóló élmény és emlék marad az otthonban tett látogatás.