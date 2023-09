Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkára sajtótájékoztatón elmondta, a kampányhoz kapcsolódva a Magyar Kerékpárosklub saját applikációt fejlesztett. A pontgyűjtésre szolgáló mobilalkalmazás megvalósítását az államtitkárság 9,3 millió forinttal támogatta - közölte az MTI.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Bringázz a munkába! kampány kapcsolódik az Európai Mobilitási Héthez, ezen a héten Európában arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy autó helyett a közösségi közlekedést vagy a mikromobilitási eszközöket vegyék igénybe.

Kádár Melinda a Magyar Kerékpárosklub szóvivője elmondta, hogy a kampány legnevezetesebb eseményeként idén ősszel országszerte már több mint 80 helyszínen rendeznek bringás reggelit és uzsonnát. A helyszínek között említette Mórahalmot, Sopront, Szolnokot és Budapestet is.

A bringás reggelivel is arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy kerékpárral sokkal szabadabban, egészségesebben és akár gyorsabban lehet munkába érni, mint bármely másik közlekedési eszközzel - mutatott rá.

A Magyar Kerékpárosklub által fejlesztett applikációról elmondta, hogy annak segítségével pontokat lehet gyűjteni, amelyeket nyereményekre válthatnak be. Egy városi kerékpár lesz a főnyeremény, de a begyűjtött pontokkal egyebek mellett kerékpáros kiegészítőket is lehet nyerni.