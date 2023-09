– Öröm, hogy a Jereváni Ciklámen Nyugdíjas Klub vállalta, hogy heti rendszerességgel, keddenként 14 és 15 óra között a Teleki Pál u. 20/a szám alatti nyugdíjasklub előterében biztosítja az érdeklődők számára a csere-bere könyvbörzét, amely régi terve volt a Jereván Településrészi Önkormányzatnak –mondta Tóth Éva, a részönkormányzat elnöke.

A helyszínt, a könyvek rendszerezését, a könyvállomány nyomon követését, a nyitvatartás biztosítását is a nyugdíjasklub tagjai vállalták, mint tevékenységüknek egy új, hasznos elemét. - A könyveket a Cédrus Könyvkereskedés ajánlotta fel adományként, hasonlóképpen az eddigi Jerevánon tartott könyves rendezvényekhez és a továbbiakban is a Cédrus Könyvkereskedés fogja biztosítani a nagyon igényes választékot – tette hozzá az önkormányzati képviselő.

A digitális világ kiteljesedése, az e-könyvek ellenére is sokan vannak még, akik inkább nyomtatott könyvet szeretnek olvasni, ők mosta Jereván lakótelepen is megtalálják a kedvükre való olvasmányt. Ráski Margit, a Jereváni Ciklámen Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta: a klubtagok örömmel vállalták ezt a fontos „küldetést”, hiszen az olvasás hasznos és előbbre viszi a világot, mi több azt is célul tűzték ki, hogy a fiatalabb korosztályokkal is megismertessék az olvasás örömét.