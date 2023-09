A Győri Egyházmegye a hagyományokhoz híven ismét hálaadásra hívta azokat a házaspárokat, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65., (stb.) évfordulóját. Ezúttal rekordszámú, összesen 453 házaspár, valamint családjaik vettek részt a rendezvényen.

Immár hetedik alkalommal, főpásztori szentmise keretében adtak hálát és erősítették meg fogadalmukat a párok. Győr-Moson-Sopron minden részéről érkeztek a nagy napra.

A legidősebb házaspár hatvanöt együtt töltött évért mondott köszönetet az Úristennek és egymásnak.

Rácz Imre és felesége Rácz Imréné Anna Rábatamásból érkeztek, mint mondták egy pillanat alatt egymásba szerettek, ami a mai napig kitart.

- A béke és a szeretet a mi közös nyelvünk, ezért vagyunk egymásnak a mai napig hű társa. A nehéz időkben is ki kell tartani, mert a zsörtölődés nem megoldás semmire - fogalmazott Rácz Imréné. Férje büszkén mesélte, hogy nagy család, négy dédunokájuk is van már, mind lány. - A házassághoz olykor sok munka és türelem is kell, amit manapság sokan elfejtenek. Régen nehezebb helyzetek teremtődtek, ami jobban összetartotta az embereket. És ami még szerintünk elengedhetetlen, az a hit - emelte ki Rácz Imre, majd hozzátette, hogy remélik öt év múlva, a 70. évfordulót is itt, a Püspökvárban ünnepelhetik.

Mögöttük ült az ünnepségen az écsi Horváth Jenő és Tóth Erzsébet, akik 60 éve mondták ki a boldogító igent.

- A püspök úr szépen fogalmazott, a szeretet mindenek felett áll. Ez tart össze minket is immár hat évtizede - mondta Tóth Erzsébet. - Jenő elfogadja a hibáimat és elvisel a rosszabb napokon, ahogyan én is elfogadom őt úgy ahogy van - tette hozzá.

Garay György József és Garayné Miklós Ágnes Nagycenkről érkezett a jubileumi ünnepségre, a 15. évfordulójuk alkalmából vehettek át emléklapot a szentmisét követően.

- A kölcsönös tisztelet és a szeretet tart össze minket. Mi ezt hoztuk otthonról, jó példa van előttünk - válaszolta kérdésünkre Ágnes. - Három gyermekünknek is igyekszünk ezt átadni. A nehezebb napokon a megfelelő kommunikáció sokat segít, mi mindent megbeszélünk, de olykor higgadtság is kell - tette hozzá férje, József.