Az akkori német szövetségi vezetés végül a beengedés mellett döntött és egyben elhíresült az akkori kancellár, Angela Merkel mondata, mely szerint „meg tudjuk csinálni”. E mondat és a mögötte húzódó vezetői akarat azonban a mai napig megosztja a német és egyben a széles európai politikai véleményeket. Vannak olyan nézetek, melyek a globális migrációhoz való helyes hozzáállást látják benne, míg mások a német politikai önhittség kifejeződésének vélik, mely nemcsak, hogy a valóságtól elrugaszkodott, hanem a migráció és az integráció szakpolitikai területein a sikeres megközelítéshez is rossz ösztönzőket állít. Hogyan változott azóta a német társadalom? Milyen következmények figyelhetők meg politikai szinten? És milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből a fejleményekből? E kérdések mentén ismerhették meg e sokrétű társadalmi problémakört azok, akik szeptember 25-én ellátogattak a győri MCC-be, ahol Prof. Dr. Oliver W. Lembcke politológus, a bochumi Ruhr Egyetem oktatója és Alexander Rasthofer, az MCC Magyar-Német Intézetének kutatási asszisztense beszélgettek a téma aktualitásairól.

Visszatekintve Németország 2015-ös migrációs politikájára, megállapítható, hogy az sok olyan hibás pontot tartalmazott, melynek társadalmi-gazdasági következményei mai napig erőteljesen éreztetik hatásukat, nemcsak német belpolitikai és társadalmi szinten, hanem európai kontextusban is. Hét év elteltével megállapítható, hogy Németországon belül nőtt a munkanélküliség aránya, egyben megnövekedtek és nagy terhet jelentenek az állam azon kiadásai, melyeket e letelepülő embereknek „segélyként” nyújtanak. E problémák Németországon belül már most éreztetik hatásukat és minden bizonnyal az elkövetkező időszak német gazdasági teljesítményét is nagyban meg fogják határozni. A német társadalmon belül érezhető elégedetlenségek arra engednek következtetni, hogy ilyen kardinális, az egész társadalmat érintő kérdéseket a döntéshozóknak nem szabad elhamarkodottan és kellő szakmai tudás nélkül eldönteniük, mivel azok következményei az adott társadalmon belül hosszú ideig éreztethetik hatásaikat.

