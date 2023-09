Egészség– A legjobb, ha a gyógyszert, gyógyhatású készítményt a gyógyszertárból szerezzük be – szögezi le rögtön beszélgetésünk elején Vörösné dr. Majoros Barbara, a győri PatikaPlus Gyógyszertár vezetője. – Az ismeretlen eredetű szerek mögött nem állnak olyan vizsgálatok, melyek garantálnák a biztonságot.

VESZÉLYES SZEREK

Vitaminok, étrend-kiegészítők, gyógyhatású készítmények, gyógyszerek százainak hirdetései keringenek az interneten. A gyanútlan vásárlót könnyű megtéveszteni. Amint azonosul a problémával, amire megoldást kínál a hirdetés, máris a megtévesztés áldozata lehet, amennyiben nem eléggé körültekintő. Potencianövelés, fogyás, védelem a szívnek, immunerősítő a gyermeknek – csak a leggyakoribb témakörök abból a kínálatból, melyből a silány, rossz, esetenként veszélyes szereket forgalmazó üzletszerzők válogatnak.

– Gyakran lehet olyan termékekkel találkozni, amik azt hirdetik, hogy csak növényi vagy természetes alapanyagot tartalmaznak, ugyanakkor a valóságban szintetikus összetevőik is vannak. Ez azért veszélyes, mert nincs bevizsgálva sem a hatásosságuk, sem a biztonságuk – mondja Vörösné dr. Majoros Barbara.

Rossz minőségű, a forgalomból korábban kivont, veszélyes szereket is lehet kapni, amik akár mérgezőek is lehetnek. Nem szabad elfelejteni – főleg azoknál, akik valamilyen problémára állandó gyógyszert szednek –, hogy ezek az ismeretlen eredetű szerek akár a rendszeres gyógyszerek hatékonyságát is befolyásolhatják.

ONLINE IS BIZTONSÁGBAN

Természetes dolog, hogy sok más mellett vitaminokat is vásárolhatunk már az interneten. Az OGYÉI honlapján fent vannak azok a gyógyszertárak, melyek online patikaként is működnek. Ezek mögött a weboldalak mögött valós, internetes eladásra regisztrált gyógyszertárak állnak, melyeknek kötelező feltüntetniük az Európai Bizottság által előírt logót, így biztonsággal vásárolhatunk online is. A vényköteles termékek dobozán van egy egyedi azonosító, ami az eredetiség ellenőrzését teszi lehetővé. A gyógyszerésznek minden egyes doboz kiadása előtt ellenőriznie kell a kódot, így elkerülendő, hogy hamis gyógyszer kerüljön a beteghez. A kód mellett, ami a termék teljes előéletét megmutatja egy felületen, a csomagolásokat manipulálás elleni eszközzel is ellátják, ami megmutatja, hogy felnyitották-e, mielőtt forgalomba hozták – figyelmeztet a patikavezető.

Vannak olyan helyzetek, amikor minden óvatosságot félretéve, a szert ajánló hitelességében maximálisan megbízva választunk. Ilyen esetek azok, amikor általunk ismert orvos ajánl valamit. Sajnos már ezzel is visszaélnek, félrevezetve a vásárlókat.

ÁLINTERJÚT KÖZÖLTEK

A közelmúltban is történt erre sajnálatos példa. Gyógyír oldalunk állandó rovatának szerzője, prof. dr. Dézsi Csaba András nevét, fotóját felhasználva kínáltak ismeretlenek egy Tonerin nevű kapszulát. A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa feljelentést tett a rendőrségen.

– A tettesek lemásolták a Győr Plusz magazin küllemét, és írtak egy olyan interjút, amiben azt a látszatot keltették, hogy ezt a szert ajánlom. Nem csak az én nevemmel és arcképemmel éltek vissza, ugyanis úgy állították be, mintha az interjút a magazin főszerkesztője, Földvári Gabriella írta volna – fogalmazott prof. dr. Dézsi Csaba András. – Az elmúlt napokban tömegesen kaptam a hívásokat, üzeneteket, amikben arról érdeklődtek, hogy valóban ajánlom-e a készítményt. Nagyon remélem, hogy nem tudtak sokakat megtéveszteni a hirdetéssel. A feljelentést most is megtettem a rendőrségen, ugyanis nem ez volt az első ilyen eset.

LENYOMOZHATATLAN HÁTTÉR

A Tonerint alapvetően a közösségi médiában reklámozzák, nincs webshopja, online nem megrendelhető, a hirdető telefonszámot kér, amin visszahívják az érdeklődőt és megbeszélik a kiszállítás, átvétel részleteit. Találtunk egy olyan oldalt, aminek mindössze három kedvelője van, a leírásban csak egy cím és egy mobilszám szerepel. A profilkép egy „orvost” ábrázol, a borítóképen a szer hatásait ecsetelik. Egy szemfüles, gyakorlott vásárlónak már ez is gyanús lenne, de ha ugyanitt meglátja az ismert kardiológus- professzorral készült cikket, elbizonytalanodhat, és ez az, ami miatt veszélyesebb, mint amikor celebek lopott fotóival reklámoznak fogyasztószereket. Főleg úgy, hogy a szer még passzolhat is prof. dr. Dézsi Csaba András szakmai profiljához.

– A fogyasztók megtévesztése miatt megtettük a feljelentést a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságon – mondta dr. Mester Ágnes ügyvéd. – Jelenleg az ügyészség foglalkozik a hamis hirdetésekkel. Az ügy elején próbavásárlást is tettünk, megadtunk egy telefonszámot, amit aztán utána folyamatosan hívtak különböző budapesti telefonszámokról.

Prof. dr. Dézsi Csaba András elmondta azt is, nem tud felelősséget vállalni a szerért, amit a nevével reklámoztak.

Amennyiben ön nem biztos egy internetről rendelt gyógyszer eredetiségében, inkább ne vegye be, kérje ki patikusa, orvosa véleményét.