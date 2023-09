A Jobb Veled A Világ Alapítvány által 10 éve elindított Boldogságóra Program töretlen népszerűségnek örvend a pedagógusok és a gyerekek körében. A 2023/2024-es tanévhez kapcsolódóan már közel 1500 oktatási intézmény csatlakozott a programhoz, amely nemcsak hazánkban népszerű, ugyanis az elmúlt években Ausztriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, sőt Írországban is jelen van már az Alapítvány módszertana. A programba bekapcsolódó Győr-Moson-Sopron vármegyei oktatási intézmények létszáma tovább növekedhet, ugyanis a Boldogságóra Programhoz 2023. szeptember 30-ig várják a jelentkezéseket a szakemberek a következő linken keresztül: https://boldogsagora.hu/cim-elnyerese/.

„A program kiváló kiegészítője lehet az óvodai vagy iskolai munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk. A Boldogságórán elsajátított tudás segítheti a gyermekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben. A programunk célja ugyanakkor nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon a résztvevőknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a mindennapi kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni az eléjük kerülő problémákkal, valamint, hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészségük megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.” – nyilatkozta a Boldogságóra Programról Bagdi Bella pszichológus, a Jobb Veled A Világ Alapítvány elnöke.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Pozitív Pszichológia Laboratóriuma először 2016-ban tudományosan is mérte a Boldogságóra Program hatékonyságát. A kutatások is igazolták, hogy a boldogságórán elsajátítottak hatására a tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, szignifikánsan jobb teljesítményt érnek el a divergens gondolkodást, az ötletgazdagságot és a gondolkodásbeli rugalmasságot vizsgáló tesztekben. A boldogságórákon célzottan történő képességfejlesztéseknek köszönhetően egyértelműen javul a tanulók empátiás képessége és szociális érzékenysége is.

A Boldogságóra Programhoz csatlakozó Győr-Moson-Sopron vármegyei intézmények folyamatosan frissülő listája a www.boldogsagora oldalon érhető el.

Győr

Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Napsugár Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskola

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Technikum

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

Gyárvárosi Óvoda

Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája

Győri SzC Bolyai János Általános Iskola

Szentiváni Óvoda Sugár Utcai Tagóvodája

Szentiváni Óvoda

Szentiváni Óvoda Váci Utcai Tagóvodája

Győrújbarát

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Töltéstava

Fiáth János Általános Iskola

Nyúl

Pilinszky János Általános Iskola

Pér

Péri Öveges József Általános Iskola

Győrság

Fiáth János Általános Iskola Győrsági Tagiskolája

Táp

Tápi József Attila Általános Iskola

Sokorópátka

Sokorópátkai Óvoda, Mini Bölcsőde ÁMK

Gönyű

Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

Dunaszentpál

Duna-Gyöngye Óvoda

Tápszentmiklós

Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

Mosonszentmiklós

Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kóny

Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ásványráró

Somogyi József Általános Iskola

Lipót

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda Minibölcsőde és Konyha Lipóti Tagóvodája

Mosonmagyaróvár

Ujhelyi Imre Általános Iskola

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Újrónafő

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája

Csorna

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Csapod

Csapodi Kerekerdő Óvoda

Egyházasfalu

Simonyi Károly Általános Iskola

Hegykő

Fertő-táj Általános Iskola

Sopron

Hermann Alice Óvoda Király Jenő Úti Tagóvoda

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola

Tóth Antal EGYMI

Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Balfi Tagiskola