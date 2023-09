"Funtek Kati áttáncolt az éjjel az égi színpadra...

Mérhetetlen fájdalom érte ma reggel a szanyi Bokréta nagy családját.

Az élni akarás erejével, méltósággal viselve a betegséget, a végsőkig kitartó küzdelemmel tett meg mindent szeretett családjáért, valamint a Bokrétáért..., de nincs tovább, a teste elfáradt, pihenni vágyott..., most már örökre...

Kislányként került a tánccsoportba. Sokan tartják az egyik tanítómesterüknek. Nemcsak tánctudásával, hanem a viseletek iránti szépérzékével segítette élete utolsó pillanatáig a szeretett táncos közösséget. Párja, fiai is táncosok, törődő szeretete, figyelme kísérte őket a fellépéseken.

Próbáljuk elfogadni az elfogadhatatlant...

Szeretünk..."-fogalmazták meg érzéseiket a szomorú helyzetben a bokrétások. A család gyászában osztozik a falu lakossága és a néptáncos társadalom is.