A Gólyahét, illetve a mosonmagyaróvári Balektábor legfontosabb célja, hogy az újakat integrálja az egyetemi közösségbe: megismerve az intézményi hagyományokat, beilleszkedve társai közé, belekóstolva a hallgatói életbe. Mindezt csapatokra bontva, csapatvezetők bábáskodása alatt, játékos formában, egymással vetélkedve – esténként természetesen bulikkal levezetve a napok fáradalmait.

„A Gólyahét és a Balektábor a Hallgatói Önkormányzat két legfontosabb és legnagyobb rendezvénye, és a felkészülést tekintve olyan, mintha egy kisebb fesztivált kellene tető alá hoznunk” – szemléltette a rendezvények súlyát Vályi Nagy Dávid, az idei Gólyahét táborvezetője, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat megbízott elnöke. Hozzátette, idén – a rekordot hozó felvételi számokkal szinkronban – a férőhelyeket is közel ötödével bővítették, így minden eddiginél több gólya, felsőbb éves és szervező vesz részt az eseményeken.

Néhány újdonságot is bevezettek a szervezők a korábbaikhoz képest, növelve a rendezvény színvonalát és a lebonyolítás gördülékenységét. „Az első napon fakultatív programokkal készültünk a gólyáknak, akik a csapatfoglalkozások mellett kipróbálhatják az éjszakai focit vagy a kollégiumi kidobóst. Emellett újragondoltuk a záróvetélkedőt is, ahol a csapatok ezúttal a Bridge Garden színpadán mutathatják be koreográfiájukat, majd ezt követően vonulunk át a parkolólemezre, hogy folytassuk a játékos feladatokkal” – említette Borda Gréta táborvezető-helyettes.

A Gólyahét megnyitóján a Széchenyi István Egyetem vezetősége nevében dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte a gólyákat, aki elmondta, hogy közel 5000 hallgató választotta tanulmányai folytatásaként Magyarország hatodik legjobb felsőoktatási intézményét, majd külön üdvözölte a 77 országból érkező nemzetközi hallgatói közösség legújabb tagjait. A befogadó város részéről dr. Dézsi Csaba András polgármester hangsúlyozta: Győr fantasztikus hely, ahol olyan szakembereket képeznek, akik már a diploma megszerzése előtt el tudnak helyezkedni.

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Gólyahét mellett Mosonmagyaróváron egy kisebb, a kar hallgatóinak szóló tábort is szervez, amelyet az óvári gazdászok több száz éves hagyományainak megfelelően Balektábornak neveznek.

„Gondoskodunk arról, hogy gólyáink jól érezzék magukat és összekovácsolódjanak: többek közt csapatvetélkedőkön, koncerteken, főzőversenyen és egy Hansági Múzeumig nyúló túrán is részt vehetnek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy megismerkedjenek hagyományainkkal és korábbi hallgatóink karrierútjával is: erre kiváló alkalmat biztosít a dalárda, ahol végzett gazdászok mesélnek arról, hogy milyen életutat jártak be diplomaszerzést követően” – sorolta az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Horváth Gábor.