A három jelentős évfordulót Gartai Jubileumi Emlékévet ünnepel Kapuvár városrésze. Gartát 360 évvel ezelőtt alapították, Kapuvár és Garta 100 évvel ezelőtt egyesült és a Gartáért Alapítvány 15 évvel ezelőtt alakult meg. Ebből az alkalomból dr. Pintér Gábor a Gartáért Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott előadást „A gartai plébánia története” címmel hétfőn este.

Miután Gulyás Vilmos kapuvári káplán megnyitotta az előadást, a Soproni Tankerületi Központ kormánytisztviselője a Gartai Plébánia tetőterében a régmúlt eseményeit felidézve elkalauzolta a résztvevőket egészen az 1700-as évekig, amikor az első templomot építették.

Fotó: Vámos Annamária

A második Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanú tiszteletére készült 1742-ben, Esterházy Antal építtette kőből. A közgyűlés 1904-ben kiadott pályázatát követően, Bánszky Mihály budapesti építész tervei alapján 1600 hívő befogadására alkalmas neogót templom építését tervezték. 1906. április 8-án Németh János prépost-plébános körmenetet vezetett a templom helyére, ahol letették az alapkövet. A régi templom alapjait az új templom északi oldalán, annak keleti részében lehet megtalálni. A munkálatokat jobbára gartai mesterek végezték. 1906. október 7-én a templom 47 méteres tornyára felkerült a kereszt. A templomszentelésre Győrből a megyéspüspök, gróf Széchenyi Miklós is ellátogatott Kapuvárra.

2007 decemberében történt meg az új plébánia alapkőletétele, majd az elkészült épületet 2008. augusztus 19-én ünnepélyes keretek között dr. Pápai Lajos megyéspüspök áldotta meg. Az ünnepségen nagy számban megjelent az esperesi kerület papsága, egykori kapuvári plébánosok, káplánok, Gartáról származó felszentelt papok és hívek, népviseletbe öltözött emberek, az egyházközség lakossága és a város vezetősége.

Az új plébánia több funkciót és betölt. Lakóhelyül szolgált a plébánosnak, vendégszobával is rendelkezik, amelyben egyházi és világi vendégek elszállásolhatók. Hivatala az egyházi ügyintézésre szolgál. Közösségi tetőtérrel, hittanteremmel is rendelkezik, amely az énekkar, hittancsoport foglalkozások, valamint kulturális rendezvények, előadások megtartására is szolgál.

Az előadáson dr. Pintér Gábor megemlékezett a kapuvári plébánosokról egészen az 1600-as évek végétől, valamint a gartaiakról 1947-től napjainkig. Számos jeles eseményt és múltbéli emléket láthattak a résztvevők, amelyek az idősebbekben a viszontlátás örömével is jártak. Egy régi, elsőáldozókat megörökítő képen ismerős arcokat kerestek, és az előadó is megtalálta rajta édesapját.