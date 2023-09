5 éve – Le kell bontani a kilátót

Elkorhadtak a gerendái a Százhalmi-erdőben álló Kecske-hegyi kilátónak, ezért a fatorony életveszélyessé vált, sajnos le kell bontani. A Taeg Zrt. körbekerítette és leszedte a lépcsőt is. Aki mégis felmászik, a testi épségét teszi kockára.

A Tanulmányi Erdőgazdaság 1971-72-ben indult kilátóépítési programját a Kecske-hegyivel kezdte, talán ezért is fáj annyira a társaságnak kimondania: megette az idő a faszerkezetet, már menthetetlen a Százhalmi-erdő fölé magasodó torony... Ellenőrzés során tapasztaltuk, hogy elkorhadtak a gerendavégek, ezért már a nyáron körbekerítettük a kilátót, táblákat helyeztünk ki, hogy nem látogatható, és a lépcső első fokait is leszereltük, hogy megakadályozzuk a feljutást. Szakértőket kértünk fel egy alapos vizsgálatra, de ennek eredménye is megerősíti: a kilátót sajnos le kell bontani – mondta el a Kisalföldnek Bánáti László, a Taeg Zrt. parkerdei és kommunikációs igazgatója. Az 1905-ben elkészült eredeti kilátótorony a II. világháború alatt összedőlt és csak egy fénykép maradt fenn róla. Ennek alapján kérte fel az erdőgazdaság Rosenstinger Antalt egy új torony terveinek elkészítésére. 1972-ben avatták a 208 méterrel a tengerszint felett álló, csaknem harmincöt négyzetméter alapterületű, 16 méter magas kilátót, aminek tízméteres kilátószintjéről csodálatos panoráma nyílik Kőhida, a Fertő és a Soproni-hegység felé. – Szeretnénk, ha minél szélesebb körben nyilvánvaló lenne, hogy veszélyes a kilátó. Mert hiába minden óvintézkedés, így is vannak, akik felmásznak. A testi épségüket teszik kockára – int mindenkit az igazgató. A Kecske-hegyi kilátóra tehát a lebontás vár, ám a Taeg keresi a pályázati lehetőségeket arra, hogy a helyén újraépülhessen egy biztonságos, új látványosság.

15 éve – Célba ért a petíció

Augusztus első hetében csendes demonstrációba fogott az a győri asszony, aki reméli, felfigyelnek akciójára. A „Figyelj ránk!” külön élő szülők és gyermekeik érdekvédelmi egyesületének elnöke a ma még behajthatatlannak tűnő tartásdíjak ügyében törvénymódosítást sürget. Az egyesület tagjai petícióval fordultak hétvégén Szili Katalin házelnökhöz.

A házelnök távollétében Rostási-Szabó Zsuzsanna,az Országgyűlés civil irodájának vezetője vette át az elvált szülők petícióját, amely azt tartalmazza, hogy nem kegyelmet, hanem jogorvoslatot kérnek a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, akik ma Magyarországon körülbelül 6-700 ezer gyermeket nevelnek. Az érintett családok körülbelül harmada szegénységben, mélyszegénységben él, ami azt jelenti, hogy a napi létfenntartás is gondot okoz számukra. A hatodik hete demonstráló Major Éva szerint figyelemfelkeltő akciójának előbb-utóbb foganatja kell hogy legyen, hiszen az elmaradt tartásdíjak ügyében tíz éve jogszabályi módosítás nem történt, márpedig ez több ezer családot érint. A három gyermekét egyedül felnevelő Major Éva tíz éve harcol az igazáért, benne az elmaradt tartásdíjak behajtásáért. Ezért is hívta életre sorstársaival együtt tavaly májusban azt a szervezetet, amely sajátos sorsközösség, hiszen a bajban lévő nőket, asszonyokat tömöríti.

20 éve –Elvitték a Ringa gépeit

Leszerelték péntekről szombatra virradóra a kapuvári Ringa-gyár gépeit, majd el is szállították azokat a kijelölt új telephelyre. Pászli Tibor szakszervezeti vezető megdöbbentőnek nevezte a történteket: „Ha egyszer a tulajdonos a saját eszközeit viszi el, miért kell ezt az éjjeli órákban tennie?

A kapuvári Ringában a pénteki délutános műszak dolgozóit este hat órakor elküldték haza. Nyolc órakor megjelent egy sárvári őrző-védő cég autója, rájuk bízták a gyár esti őrzését. Kilenc óra tájékán közel húsz ember érkezett, akiknek a gépsorok leszerelése volt a feladata. Ezt megelőzően a helyi munkások előkészítették az elektromos berendezéseket a leszerelésre. Este tíz órától megindult a kamionforgalom a gyár területére. Most azonban nem a késztermékeket készültek elszállítani, hanem a bacon- és sonkagyártó sorok gépeit kezdték berakni az autókba.

Pászli Tibor szakszervezeti vezető elmondta: „A kollégák értesítették, hogy a délutános műszakot befejezték, mert várható a gépek leszerelése. Megdöbbentő számomra az egész eljárás, ha egyszer a tulajdonos a saját eszközeit viszi el, miért kell ezt az éjjeli órákban megtenni? Úgy látszik, ők is érzik a helyzet fonákságát” – fogalmazott Pászli Tibor. Az éjszaka folyamán a gyár több dolgozója is megjelent a helyszínen, mindenki megdöbbenésének adott hangot. „Sosem hittem volna, hogy egy ilyen patinás gyárral ez megtörténhet” – fogalmazta meg a többség véleményét a gyár egyik munkása. Hasonló szellemben nyilatkozott egy régi vezető is: „Családi rendezvényről jöttem el, miután értesítettek a fejleményekről. Több mint húsz évet dolgoztam a kapuvári gyárban, álmomban sem hittem volna, hogy egy ilyen színvonalú üzemet valaha is le fognak szerelni.”

A rossz idő ellenére reggelig kitartó dolgozók a kerítésen kívülről nézték végig a kapuvári Ringa kiürítését. A szakszervezeti vezető tájékoztatása szerint a gyár területét hermetikusan lezárták, a kapuváriak közül csak néhány ember maradhatott éjszaka az üzemben, ám elmondásuk szerint az ő mozgásukat is éberen figyelték a sárvári vagyonőrök. Szombaton délután egy órakor indultak meg – biztonsági őrök felvezetésével – a kamionok a gépek új telephelye felé.