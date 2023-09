10 éve – Jövedelmünk negyedét élelmiszerre költjük

Miközben a fejlettebb országokban már csak fizetésük tizedét költik élelmiszerre, itthon jövedelmünk negyedét hagyjuk az élelmiszerboltokban. ,Az egészséges táplálkozás ennél is többe kerül, aminek költsége a megspórolt gyógyszerekből fedezhető” -mondják a megkérdezettek.

A kilencvenes évek közepén még nagyjából egyharmadnyi jövedelmüket költötték csak a magyarok élelmiszerre. Ma még mindig túl nagy arányt képviselnek az élelmiszerre fordított kiadásaink: a fejlettebb országokban ez az arány már csak tízszázaléknyi. „Én mostanra a jövedelmem harmadát költöm élelmiszerekre, de megéri” – mondta a negyvenes éveiben járó ásványrárói Prém Árpád, aki életmódot váltott. Sokféle betegséggel küszködött, s egészsége érdekében túlsúlyából kezdett leadni. „Ehhez nagyon meg kell válogatnom, mit eszek, szigorúan betartani az előírtakat, ez viszont többe kerül. A többletköltséget megspóroltam azzal, hogy már nem szedek gyógyszereket: a cukorszintem 5alá ment, a vérnyomásom 130.” A GfK-kutatás szerint egy háztartás 2012 júliusa és 2013 júniusa között átlagosan mintegy 30 kilogrammnyi sertést és mindössze 4,8 kilogrammnyi marhahúst vásárolt. A baromfihúst minden korosztály és társadalmi csoport egyformán szereti: minden második vásárló étrendjében hetente többször, 96 százalékuk asztalán pedig kéthetente megjelenik.„Bár a húsfélék kedvességének arányszámai meglehetősen magasak, a fogyasztás hosszú évek óta fokozatosan csökkenő tendenciát mutat” – közölte Dörnyei Otília,a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója. „Én a jövedelmem negyedénél valamivel kevesebbet költök élelmiszerre. Másfél-kéthetente járok bevásárolni, szinte minden alkalommal szembesülök az ijesztődrágulással. Legutóbb például a baromfi és a sajtok árát láttam jóval magasabbnak” – mondta elérdeklődésünkre Varjasi Gyöngyi.

15 éve – Maradt a sok igénylés

A megye 170 ezer háztartásából jelenleg 83 ezernek ad az állam gázártámogatást. A napokban több ezren kapnak levelet az államkincstártól – nagyszabású ellenőrzés kezdődött. Az első statisztika még meglepetésként hatott: a megyében, ahol mintegy 170 ezer háztartást tartanak nyilván a statisztikai évkönyvek, több mint 100 ezerben kértek és kaptak is gázártámogatást.

Magyarán az állam csaknem 60 százalékban elismerte a családok rászorultságát - az érintettek igénye szerint. Egy évvel később, 2008 elején azonban húszezerrel kevesebben (82 ezren) nyújtották be az igényüket Az illetékesek nem keresték az okokat, de gyanítható volt, hogy ebben az ellenőrzéseknek nagy szerepük volt Merthogy az államkincstár és az APEH már tavaly „razziát” indított a kérvényezők között, és sokan fenn is akadtak a rostán.

Az erre az évre vonatkozó szabályok szerint támogatásra akkor jogosult a fogyasztó, ha a háztartásában az egy fogyasztási egységre (magyarán főre) jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99.610 forintot. A kérelemhez nem kell jövedelemigazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell kitölteni a jövedelmekről. Az ősz vasárnap visszavonhatatlanul beköszöntött, a fűtési szezon az időjárástól függően hamarosan elkezdődhet, így ismét megkérdeztük, a támogatások hogyan alakultak az év második felére. Az államkincstár kimutatása szerint év közben akadtak újabb jelentkezők, így mostanra már meghaladja a 83 ezret a megyei névsor. A Győrhő statisztikája szerint pedig 10.142 győri család fűtésszámlájának kiegyenlítésére nyújt támogatást az állam, ami 43 százalékot jelent. Összességében megyei szinten is igaz, hogy minden második család továbbra is kap különböző szintű energiatámogatást.

Tíz héten keresztül, várhatóan november közepéig tart az akció, s annyit lehet tudni: a nyugat-dunántúli régióban, amelynek Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye a tagja, 8600 ellenőrzést irányoztak elő. Kérdésünkre, hogy mi alapján választották ki a családokat, azt a választ kaptuk: központi válogatás történt, a megyeiek csak a listát kapták meg. Az államkincstárnál felhívták a figyelmet arra is, hogy nem kell kétségbeesniük azoknak, akik ilyen borítékot kapnak (vagy már kaptak), helyette figyelmesen olvassák el az apró betűs szöveget is, mert fontos útmutatást találnak benne. Sokszor megírtuk, de a most beköszöntött hideg idő miatt érdemes újra tisztázni: rendelet szabályozza a fűtési szezont, ami szeptember 15-től május 15-ig tart.

A társasházak, lakóközösségek kérhetik persze külön is a fűtés elindítását, de ehhez a lakók 70 százalékának igenje, illetve a közös képviselő írásos kérelme szükséges. Az biztos, hogy Győrben tegnapig nem jött ilyen kérés a Győrhő-höz, a meteorológia pedig kedd után felmelegedést ígér, így lehetséges, hogy néhány napig még nem kell elindulnia a távfűtési szezonnak.

20 éve – Jóakaratból rakott téglák

A Kisalföld kezdeményezésére, a megyei cégek és jótékonysági szervezetek nemes összefogásával épülő lakóotthon minden egyes eleméből sugárzik a jóakarat. Az alapkövet pontosan fél évvel ezelőtt tették le, a napokban már a tetőt építik Mindszentpusztán és néhány héten belül fedél alatt lesz az autistaotthon.

Az adományozók a vállalt határidőre teljesítették nemegyszer sok millió forint értékű felajánlásukat. Egyelőre csak a szakminisztérium „adós”.Az alapkövet letevő Szabó Sándorné helyettes államtitkár öt hónappal ezelőtt ugyan még ígéretet tett arra a Kisalföld hasábjain, hogy az Egészségügyi,Szociális és Családügyi Minisztérium a beruházást a jövőben pénzzel is segíti, ennek ellenére a Mit tehetnék érted? Autizmus Alapítvány pályázatát „nem megfelelő előkészítés” miatt eltanácsolták.

Nem így a megyében működő építőipari vállalkozások. Őry Gyula, az építkezés műszaki vezetője elmondta, hogy több tucat nagy értékű felajánlás érkezett. Az épület kitűzését követően a szerkezetépítési munkákat a Stettin Hungária Kft. vállalta a Leier-cégcsoport és az Integrál-Hft. által felajánlott építőanyagokból. Kitűnő munkát végeztek. Mára elkészültek a 460 négyzetméter hasznos alapterületű épület főfalai, födémszerkezete, a tetőtéri vasbeton pillérek és koszorúk. Jelenleg a tető ácsszerkezetét építik, október elején a cserépfedés és a bádogosmunka is elkészülhet. A tetőhöz szükséges cserépanyag a Tondach Magyarország, a tetőablakok pedig a Velux jóvoltából már a helyszínen vannak. A tetőfedéssel lezárulhat az építkezés első szakasza, és máris kezdődhet a második fázis, hiszen a soron következő munkákra és építőanyagokra is érkeztek kitűnő, bőkezű adományok. – Nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan segítettek már eddig is bennünket. A bajban ismerszik meg a barát, tartja a bölcsesség, és én most nagyon sok barátot szereztem – mondta az autistaotthon építésének motorja, dr. Demetrovics Szilárd. – Az eddigi sikerek bizalommal töltik el az embert, ez erőt ad a folytatáshoz. Ugyanakkor a felelősségsúlyát is egyre jobban érezzük,mert az újságcikkek nyomán már többen jelentkeztek otthonlakónak, még Pest megyéből is van érdeklődő. A szülőtársaknak is reményt adhat Mindszentpuszta, hiszen egy autista gyermek nevelése iszonyú terhet ró a családra. Az otthon hosszú távú megoldást adhat. Szerencsére ezt mind több jóakaratú honfitársunk átérzi, hiszen csak az szja egy százalékából 1,8 millió forint gyarapítja az alapítványi számlát. – Az biztos, hogy látszik már az alagút vége, hiszen 40 százalékos készültségi fokban van az épület,szakemberek ajánlották fel munkájukat az otthon működtetésére és rendszeresen érkeznek az újabb adományok, de még mindig jól jön minden segítség – nyilatkozta Demetrovics doktor.