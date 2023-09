- A legelső pillanatban elérzékenyültem, örömmel tölt el, hogy ezt a kitüntetést megkaphattam. Úgy gondolom, a főnökeim részéről ez egyfajta elismerése a munkámnak - kezdte. - A felmenőim között nem volt sem erdész, sem vadász, gyermekkoromban azonban a családommal gyakran jártunk kirándulni a bánfalvi, görbehalmi vagy brennbergi erdőkbe. Azt hiszem, ekkor alapoztam meg a természet iránti rajongásomat. Már egészen kis koromban egyértelművé vált, hogy erdész és vadász ember szeretnék lenni - mesélte. 1994. január 1-jén kerültem a TAEG Zrt. hegyvidéki erdészetéhez, közel harminc éve vagyok a "Csizmasarok" kerületnek a gazdája, amely Magyarország legészaknyugatibb csücske. Kiváló vezetőim, kollégáim vannak, akiktől minden támogatást megkapok, már-már családként működik az erdészet, amely egy rendkívül inspiráló környezet - tette hozzá.

A szakember számára ez nem egy munkahely, hanem életforma, igazi hivatás. Szenvedélyesen szereti a szakmáját, a rá bízott területet sajátjának tekinti.

- Az erdész feladata rendkívül sokszínű, az erdő folyamatos munkát ad. Az egyik legfontosabb feladatunk az erdők nevelése, ápolása, művelése, az ott folyó fakitermelések irányítása, ami egy nagy ajándék, hiszen rajtunk múlik a következő évtizedek erdőképe. Csak úgy lehet csinálni, ha ezt szívvel-lélekkel teszem - hangsúlyozta. - Nemcsak erdész vagyok, hanem 1997. óta hivatásos vadász is, ami nálam szorosan összefügg. Amikor erdészként járom az erdőt, akkor is vadászom. A szemem figyeli a vadjeleket, nyomokat az esetleges károkat. Nagyon szeretek menni, rajongok a hegyvidékért. A vadászatban is a cserkelő vadászatot szeretem, ami azt jelenti, hogy keveset ülök a lesen, csendesen próbálom felkutatni, megközelíteni a vadat. Ezért, amikor vadászom és járom az erdőt, erdész szemmel is nézhetem hol vannak hiányosságok, mit kell pótolnom, ugyanakkor az erdő fejlődését is látom. Minden egyes sarkot ismerek a kerületemben, mindig nyitott szemmel járok, ami egy nagyon izgalmas feladat - sorolta.

- Ezt a szakmai tudást és tapasztalatot szeretném átadni azoknak a fiatal vadgazda vagy erdőmérnök hallgatóknak is, akik az egyetemről gyakorlatra érkeznek hozzánk. Az egyhangúság elkerülése érdekében próbálunk mindig valami új színt vinni a gyakorlatokba annak érdekében, hogy lássák azt, hogy az erdésznek vagy vadásznak éppen mi a feladata - zárta a beszélgetést.