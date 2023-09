Farkas Ciprián polgármester beszédében kiemelte, hogy Sopron számára rendkívül megtisztelő, hogy már tizedik alkalommal adhat otthont az „Életet az éveknek” rendezvénysorozatnak. - Ilyenkor az ország minden tájáról nyugdíjasok látogatnak hozzánk. Hisszük, hogy Sopron az a város, ahol mindenki jól érezheti magát, és messze viszik jó hírünket, hogy aztán mások is meglátogassanak majd bennünket - mondta.

Zsámbokiné Buday Anna, az Életet az Éveknek Klubszövetség Győr–Moson–Sopron vármegyei klubtanácsának elnöke elmondta, hogy idén háromszáz harmincan jelezték részvételi szándékukat, többen közülük először vesznek részt az eseményen, aminek nagyon örülnek, hiszen ez azt bizonyítja, hogy az idősek szeretik ezt a rendezvényt.

- Az ország minden területéről érkeznek fellépők és vendégek, akik négy teljes napot töltenek Sopronban. A napi programokat úgy állítottuk össze, hogy minden nyugdíjas megtalálja a számára legkedvesebbet. Az eseménysorozat kulturális bemutatóval kezdődik, ahol szólisták és csoportok lépnek fel, énekkel, verssel és tánccal. A további napokban kirándulások várják a résztvevőket, például ellátogatunk Hegykőre a Csipkeházba, Petőházára a Cukormúzeumba, valamint Kapuvárra a Szent Anna templomba és a vár környékére is, de a program részeként bor,- és csokikóstoló is vár bennünket - sorolta a házigazda.

Földes Lászlóné a levéli nyugdíjas egyesület Szivárvány tánccsoportjának aktív tagja. Elmondta, hogy a fesztiválra a legújabb műsorukkal készültek, amely a Soha ne hagyd abba! címet viseli, de a repertoárjukban megtalálható a country, a sváb és magyar táncok is. A soproni rendezvénynek már több éve résztvevői, ami mindig nagyon jó hangulatban telik, feltölti és kikapcsolja őket a programok sokasága. Sopron mellett egyéb más rendezvényekre is ellátogatnak például Balatonfüreden is állandó fellépők. A tánccsoportot jelenleg kilenc fő alkotja, akik mindannyian lelkes közreműködői az eseményeknek.