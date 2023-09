Közösséget építenek

A Gólyahét, illetve a mosonmagyaróvári Balektábor legfontosabb célja, hogy az újakat integrálja az egyetemi közösségbe: megismerve az intézményi hagyományokat, beilleszkedve társai közé, belekóstolva a hallgatói életbe. Mindezt csapatokra bontva, csapatvezetők bábáskodása alatt, játékos formában, egymással vetélkedve – esténként természetesen bulikkal levezetve a napok fáradalmait.

Az idei évben – a rekordot hozó felvételi számokkal szinkronban – a férőhelyeket is közel ötödével bővítették, így minden eddiginél több gólya, felsőbb éves és szervező vesz részt az eseményeken.

Sok újdonság

Idén néhány újdonságot is bevezettek a szervezők a korábbaikhoz képest, növelve a rendezvény színvonalát és a lebonyolítás gördülékenységét.

Az első napon fakultatív programokkal készültek a gólyáknak, akik a csapatfoglalkozások mellett kipróbálhatták az éjszakai focit vagy a kollégiumi kidobóst. Emellett újragondolták a záróvetélkedőt is, ahol a csapatok ezúttal a Bridge Garden színpadán mutathatják be koreográfiájukat, majd ezt követően vonulnak át a parkolólemezre, hogy folytassák a játékos feladatokat. További újítás, hogy ezúttal hallgatói kártya segítségével zajlik az étkeztetés, ami nagyban egyszerűsíti a folyamatot.

Nemzetközi hallgatók is érkeztek

A Gólyahét megnyitóján a Széchenyi István Egyetem vezetősége nevében dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntötte a gólyákat, aki elmondta, hogy közel 5000 hallgató választotta tanulmányai folytatásaként Magyarország hatodik legjobb felsőoktatási intézményét, majd külön üdvözölte a több mint hetven országból érkező nemzetközi hallgatói közösség legújabb tagjait.

Óvári Balektábor Győrben zárul

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Gólyahét mellett Mosonmagyaróváron egy kisebb, a kar hallgatóinak szóló tábort is szervez, amelyet az óvári gazdászok több száz éves hagyományainak megfelelően Balektábornak neveznek. A résztvevők változatos programok közben ismerkedhetnek egymással és az egyetemi élettel.

Többek közt csapatvetélkedőkön, koncerteken, főzőversenyen és egy Hansági Múzeumig nyúló túrán is részt vehetnek. A háromnapos rendezvény a szórakozás mellett kiváló alkalmat biztosít arra is, hogy az elsőévesek felfedezzék a mosonmagyaróvári campust. A campustúra során megismerkedhetnek a tanszékvezetőkkel és az oktatókkal is. A Balektábor pénteken a győri Gólyahéten zárul, amikor a mosonmagyaróvári elsőévesek egy csapatként érkeznek meg a győri gólyákhoz.